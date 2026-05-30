En medio de la final de Champions League: disturbios en París

Durante el partido los fanáticos del PSG tuvieron un enfrentamiento con la policía en las calles de París.

La previa y el desarrollo de la final de la Champions League tuvieron sus primeras escenas de tensión en París , especialmente en los alrededores del Parque de los Príncipes. Durante la jornada, una multitud protagonizó altercados en distintos puntos de la capital francesa, con lanzamiento de fuegos artificiales contra las fuerzas de seguridad y una respuesta policial con gases lacrimógenos. Además, varios comercios amanecieron protegidos con paneles, barreras y estructuras de seguridad ante el temor por posibles daños, saqueos o nuevos incidentes durante la noche.

El clima se calentó mientras PSG y Arsenal disputaban la final europea en Budapest, a más de 800 kilómetros de París. El equipo de Luis Enrique comenzó con dificultades después del primer gol del conjunto inglés, marcado por Kai Havertz, lo que generó reacciones inmediatas entre los hinchas que seguían el partido en Francia. Luego, Ousmane Dembélé igualó el encuentro de penal, tras una mala acción defensiva de Mosquera, y la expectativa volvió a crecer en una ciudad atravesada por el nerviosismo y un fuerte operativo de seguridad.

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Los antecedentes recientes explican la preocupación de las autoridades francesas. Semanas atrás, tras la clasificación del PSG a la final, ya se habían registrado disturbios con 127 detenidos, 11 heridos y 23 agentes lesionados. También hubo intentos de bloquear la autopista que rodea París, una situación que volvió a encender las alarmas. El ministro del Interior advirtió sobre la presencia de grupos violentos que suelen provocar incidentes en este tipo de eventos y aseguró que el Estado intervendrá con firmeza. El recuerdo del año pasado, cuando los festejos por la primera Champions del PSG terminaron con dos fallecidos y 150 detenidos, todavía pesa sobre la capital francesa.

El camino del Arsenal y Paris Saint Germain a la final

El Paris Saint-Germain de Francia y el Arsenal de Inglaterra se enfrentarán este sábado en la gran final de la Champions League, en un encuentro que se llevará a cabo en el Puskas Arena de Budapest, Hungría.

El PSG, que es el equipo más dominante del mundo hace casi dos años, va en busca de su segundo título consecutivo en la Champions League, mientras que el Arsenal va por el único trofeo que le falta en su extensa vitrina.

En su camino a la final, el que tuvo un mejor comienzo fue el Arsenal, gracias a la primera fase perfecta en la que sumó ocho triunfos en igual cantidad de partidos.

Esto le permitió clasificar directamente a los octavos de final, instancia en la que derrotó al Bayer Leverkusen de Alemania con un global de 3-1.

arsenal chelsea

Ya en los cuartos de final, su víctima fue el Sporting Lisboa de Portugal, rival al que superó con un discreto 1-0, mientras que en las semis se impuso sobre el Atlético Madrid de España con un apretado 2-1.

El PSG, por su parte, tuvo un comienzo más complicado en esta Champions League, ya que terminó undécimo en la primera fase, por lo que debió disputar los playoffs para ingresar a los octavos de final.

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Allí derrotó al Mónaco en una intensa serie que terminó 5-4 a su favor, para luego aplastar al Chelsea con un contundente 8-2 en el global. Si siguiente víctima fue el Liverpool, equipo al que no le dio oportunidades y le ganó 2-0 tanto en la ida como en la vuelta. Finalmente, en las semifinales le ganó 6-5 en el global al Bayern Múnich de Alemania en una serie inolvidable.