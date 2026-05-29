La Municipalidad de Villa La Angostura lanzó un programa de promociones para los turistas que visiten la localidad este iniverno. Cómo aprovecharlo.

Winter Pass 2026: el programa de descuentos para hacer una escapada a Villa La Angostura

Con el objetivo de fomentar la llegada de más turistas en esta temporada de invierno , la Municipalidad de Villa La Angostura lanzó el Winter Pass 2026. Se trata de un programa de descuentos en alojamiento, gastronomía y otros servicios para los que lleguen a la región a disfrutar de la nieve.

Según explicaron desde la Municipalidad, los que utilicen el Winter Pass podrán acceder a descuentos y promociones especiales para la temporada 2026 en experiencias, gastronomía y alojamiento a través de un sistema digital que los contactará directamente con cada prestador.

También hay opciones de excursiones y actividades turísticas, servicios de traslados y descuentos en algunos comercios de Villa La Angostura.

Señalaron además que las promociones serán válidas para reservas que se realicen antes del 30 de junio de 2026 y podrán utilizarse durante julio, agosto y septiembre, siempre de acuerdo a la disponibilidad de cada prestador turístico.

Cerro bayo

Para acceder a los beneficios, es necesario descargar el Winter Pass en formato PDF y presentarlo directamente a los prestadores turísticos adheridos al programa.

Qué tipo de descuentos se ofrecen

Con este Winter Pass, es posible acceder a beneficios y promociones especiales en alojamiento, tanto en hoteles como en cabañas. Según el sitio oficial de la Municipalidad de Villa La Angostura, se puede acceder a descuentos de entre el 10% y el 25% en alojamiento, además de promociones de 7 noches pagando sólo 6, o de 4 noches sólo pagando 3, desayunos gratis y vouchers para estadías futuras.

En excursiones, se ofrece 10% de descuento en paseos lacustres, trekkings guiados, y alquileres de autos. En gastronomía, por otro lado, el Winter Pass da acceso a descuentos de entre el 10% y el 15%, 2x1 en cervezas o fernet de cortesía con las comidas.

En los comercios adheridos, se consigue entre 10% y 15% de descuento para comprar chocolate o alimentos regionales y también para el alquiler de equipos de esquí y snowboard.

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¿Cómo funciona?

1. Descargá el Winter Pass desde la web oficial de turismo de Villa La Angostura.

2. Elegí los beneficios que querés utilizar.

3. Contactá directamente a cada prestador para realizar tu reserva y mostrale el Winter Pass en PDF descargado.

4. ¡Disfrutá tu invierno en Villa La Angostura!

Esquiar en el cerro Bayo

El centro de esquí de Cerro Bayo, en cercanías de Villa La Angostura, el pase diario para un adulto va de los 111 mil a los 136 mil pesos, según la temporada. Este espacio ofrece también opciones de medio día, pases peatonales, y pases flexibles de 3 o 7 días, así como propuestas quincenales para los estudiantes universitarios.

El alquiler de los equipos oscila entre los 58 mil y los 122 mil pesos por día, según el tipo de deporte y la temporada, ya que aquellos que eligen el snowboard deben afrontar mayores gastos. También hay precios diferenciales para los menores o los que alquilan los equipos por varias jornadas.

cerro bayo nevado El cerro Bayo recibió la primera nevada del 2024. Foto: Gentileza.

Con respecto a las clases deportivas, hay promociones de 3 días que van de los 253 mil a los 302 mil pesos, según la temporada. Para los seis días de clases, los precios van de los 424 mil a los 478 mil pesos.

Por el momento, y con expectativas de nevadas abundantes en la cordillera neuquina, el cerro Bayo confirmó el inicio de sus actividades y de la temporada baja para este 20 de junio, con una clausura planificada para el último día de agosto.