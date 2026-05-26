El encuentro se realiza en Villa La Angostura del 27 al 29 de mayo. IA, soberanía digital y protección de infraestructuras críticas, en el centro del debate.

TECNAP 2026: Neuquén reúne a expertos en inteligencia artificial y ciberseguridad del Estado

La provincia de Neuquén será sede esta semana de TECNAP 2026 , el encuentro tecnológico de referencia del sector público argentino. El evento se desarrollará entre el miércoles 27 y el viernes 29 de mayo en el Centro de Convenciones Arrayanes de Villa La Angostura, bajo el lema "Metamorfosis del Estado Digital: decisiones estratégicas para una transformación sostenible".

La organización está a cargo de la Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ( OPTIC ) y convocará a expertos nacionales e internacionales, representantes de gobiernos, empresas tecnológicas, universidades y el ecosistema GovTech.

Se trata de la edición número 16 del evento, que desde hace más de quince años funciona como espacio de intercambio entre los distintos actores que impulsan la transformación digital del Estado.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por OPTIC Neuquén (@optic_neuquen)

El Estado digital en el centro del debate

El eje de esta edición es abordar la transformación digital no como una simple incorporación de herramientas, sino como una metamorfosis institucional. Los temas que estructuran la agenda incluyen la arquitectura tecnológica del Estado, los modelos de gobernanza del dato, la integración de inteligencia artificial en procesos públicos, la soberanía tecnológica y los modelos económicos que sostienen la modernización.

La apertura del evento estará marcada por el III° Foro Argentino de Equipos de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad (CERTs/CSIRTs), orientado a fortalecer capacidades ante amenazas digitales y proteger las infraestructuras críticas del Estado.

En esa jornada inicial expondrán especialistas como Rodrigo Colorito, con la keynote "Desafíos reales de seguridad en 2026: ciberseguridad como habilidad del negocio"; Emmanuel Vilas, sobre la evolución del crimen digital; y Alejandro Sabolansky, referente regional en ciberseguridad.

También participarán organismos técnicos como CERT.AR, CSIRT Buenos Aires, CSIRT Córdoba, CCN-CERT y CERT UNLP, junto a empresas globales del sector: Fortinet, Cisco, IBM, Red Hat, Huawei, Palo Alto Networks y HPE Aruba Networking.

1762441909019-inteligencia-artificial-2

Los días siguientes tendrán conferencias, paneles y talleres sobre inteligencia artificial, infraestructura digital, ciberresiliencia y modernización de la gestión pública. Entre las actividades confirmadas se destacan una exposición sobre soberanía digital e IA a cargo de Gabriel Simona; la presentación "Estado más ágil: el sector público acelerado mediante IA", por Gastón Moncho; y un panel GovTech Provincial con la participación de la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE), el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), la Jefatura de Gabinete y la OPTIC.

De forma complementaria, se dictarán talleres técnicos sobre integrabilidad, seguridad informática y protección de datos personales.

Además, los días del encuentro tecnológico cerrarán con distintas experiencias como Wine&Tech Experience, con la cata de vinos, entre ellos productos de Bodega Familia Schroeder.