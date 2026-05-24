De película: persecución, choque y misterio en el Parque Industrial de Neuquén

La policía investiga si el coche blanco con dominio de Buenos Aires fue el utilizado para desvalijar dos viviendas y robar una camioneta en Centenario.

Una espectacular persecución policial en el Parque Industrial de Neuquén terminó con un auto robado estrellado contra un poste y sus ocupantes prófugos. Las autoridades secuestraron el vehículo y descubrieron que llevaba patentes falsas y elementos robados, lo que vincula el hecho con una banda delictiva que viene golpeando con fuerza en la región.

Los hechos comenzaron a registrarse en las primeras horas de la madrugada de este sábado, cuando una patrulla de la Comisaría N°20 se encontraba realizando tareas preventivas de rutina en el momento en que divisó un automóvil Peugeot 208 Style de color blanco que circulaba en actitud sospechosa.

Los efectivos encendieron las balizas y dieron la voz de alto con el objetivo de aproximarse para realizar una identificación de rutina tanto del rodado como de las personas que iban a bordo.

Sin embargo, apenas se percataron de las señas de los uniformados, el conductor del coche aceleró, iniciando una huida a toda velocidad por las arterias internas del predio automotor y fabril, desatando el caos en medio de la noche.

Durante el escape, la situación se tornó sumamente peligrosa. Los evasores no dudaron en embestir de manera violenta a uno de los móviles policiales que intentaba cortarles el paso en una de las encrucijadas de las calles. A pesar del fuerte impacto contra el patrullero, el Peugeot 208 continuó su marcha de escape a una velocidad muy alta.

No obstante, el raid delictivo finalizó de manera abrupta cuando el conductor ingresó en una calle sin salida. Al verse completamente acorralados y circular a una velocidad que hacía imposible frenar a tiempo, el coche terminó su carrera impactando de lleno contra un poste de cemento perteneciente al tendido eléctrico, sufriendo graves daños materiales en su parte frontal.

Auto robado (1)

Lo que los efectivos encontraron

El fuerte choque marcó el final del recorrido del automóvil, pero dio inicio a una segunda fase del operativo. De acuerdo con lo que se supo, los ocupantes del Peugeot inmediatamente huyeron a pie. A pesar de que los efectivos solicitaron refuerzos y montaron un operativo cerrojo, los ocupantes no pudieron ser atrapados en el momento.

Una vez asegurada la escena del siniestro, las autoridades procedieron al secuestro del auto abandonado y comenzaron las pericias de rigor. Fue allí donde surgió un dato no menor que llamó la atención de los investigadores: el rodado tenía colocadas unas chapas patentes correspondientes a un vehículo radicado en la localidad de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires. Esta maniobra delictiva habría sido utilizada para despistar a los controles viales y camuflar el origen ilícito del rodado.

Además, al revisar minuciosamente el interior del habitáculo, se constató que el Peugeot tenía varios objetos de valor en su interior de los cuales no se pudo acreditar procedencia. Las autoridades sospechan firmemente que los delincuentes también fueron sorprendidos justo después de dar un golpe o mientras trasladaban el botín hacia algún aguantadero de la zona.

Debido a la complejidad y ramificaciones del caso, se solicitó de inmediato la colaboración activa de los efectivos de la Comisaría Quinta de Centenario y del Consejo de Seguridad Local para coordinar el traslado seguro del rodado. Esta cooperación interinstitucional se debe a que la justicia investiga si este Peugeot 208 Style blanco es el mismo que utilizaron delincuentes días atrás cuando desvalijaron por completo dos departamentos y sustrajeron también una camioneta Toyota Hilux, la cual luego sería hallada abandonada en las calles del Barrio Belgrano de Neuquén Capital.

Las pericias científicas sobre el auto secuestrado serán determinantes para identificar a los prófugos.