Manejaba borracho y provocó un desastre: chocó contra un poste y dejó a oscuras a gran parte de Centenario

El conductor perdió el control en la curva del CPEM 1, volcó y destruyó una columna de hormigón. El test de alcoholemia arrojó 1,67 gramos por litro de sangre.

Manejaba alcoholizado, arrancó un poste y dejó a oscuras a gran parte de Centenario. (Foto: Gentileza Centenario Digital)

Un violento choque alteró la madrugada en Centenario . Un hombre que conducía alcoholizado perdió el control de un auto, volcó y terminó impactando contra una columna de hormigón, que fue arrancada de cuajo. La fuerza del golpe no solo destruyó el frente del vehículo, sino que además provocó un amplio corte de energía eléctrica que dejó a oscuras a gran parte de la ciudad.

El siniestro ocurrió alrededor de las 3:30 de este jueves en el acceso Jaime de Nevares, a la altura de la conocida curva del CPEM 1. Por motivos que aún se desconocen, el conductor de un Volkswagen Virtus, un hombre que viajaba solo, perdió el control del vehículo, se salió de la calzada y chocó violentamente contra un poste del tendido eléctrico.

La columna impactada cedió por completo y quedó arrancada desde su base, mientras el automóvil terminó con graves daños materiales.

El frente del vehículo quedó completamente destruido y varias de sus partes quedaron esparcidas en el sector. La magnitud de los destrozos hizo suponer que el vehículo circulaba a una velocidad elevada antes de salirse del camino.

Según informó el portal Centenario Digital, pese a la violencia del choque, el hombre, oriundo de la ciudad de Neuquén, sufrió únicamente un corte en la frente. Personal del Hospital Natalio Burd llegó al lugar en una ambulancia y le brindó asistencia médica, aunque el conductor se negó a ser trasladado al centro de salud.

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El test de alcoholemia positivo

Efectivos de la Comisaría Quinta y agentes de Tránsito Villa Obrera intervinieron minutos después del siniestro. Una de las primeras medidas fue realizarle al conductor el correspondiente control de alcoholemia.

El resultado fue positivo y arrojó 1,67 gramos de alcohol por litro de sangre. La medición permitió comprobar que el hombre se encontraba alcoholizado al momento de manejar.

Las autoridades avanzaron con la retención de la licencia de conducir y confeccionaron las actas por las infracciones detectadas. El automovilista también manifestó que el Volkswagen Virtus contaba con un seguro contra todo riesgo.

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Gran parte de Centenario quedó sin electricidad

El impacto contra la columna provocó la salida de servicio del alimentador eléctrico número 3. Como consecuencia, una extensa zona de Centenario quedó sin suministro durante la madrugada.

Numerosas viviendas quedaron completamente a oscuras de manera repentina. La interrupción se extendió debido a que, antes de comenzar con la reparación, era necesario retirar el vehículo y asegurar toda la zona afectada.

Bomberos Voluntarios de Centenario trabajaron en el lugar y procedieron a desconectar la batería del automóvil para evitar riesgos de incendio o cortocircuitos. También colaboraron en la organización del operativo y coordinaron las tareas con el personal del Ente Provincial de Energía del Neuquén.

El corte alcanzó a gran parte del Casco Viejo, sectores de chacras y distintos puntos ubicados sobre las calles Belgrano, Islas Malvinas e Ingeniero Ballester. También se registraron interrupciones en el sector de la ex Ruta Provincial 234, hasta la calle rural 9.

Debido a que el poste había sido derribado por completo, la intervención demandaba una serie de maniobras especiales. Primero debía retirarse el Volkswagen Virtus y despejarse el sector, para luego permitir el ingreso seguro de los operarios encargados de reparar el tendido.

Un amplio operativo durante la madrugada

Pasadas las 4:30 continuaban los trabajos para retirar el automóvil del lugar. Una vez completada esa tarea, el personal del EPEN tenía previsto comenzar con las reparaciones necesarias para normalizar el servicio.

Durante todo el operativo, efectivos policiales y agentes de tránsito permanecieron en el acceso Jaime de Nevares para ordenar la circulación y evitar que otros vehículos se aproximaran a la zona de peligro.

La columna derribada, los cables y los restos del vehículo obligaron a extremar las precauciones. Aunque no se registraron otras personas heridas, el choque provocó importantes daños materiales y afectó durante varias horas a una amplia cantidad de vecinos.