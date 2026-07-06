El fuego se desató en una vivienda del barrio Eluney. Dos niños salieron ilesos, aunque muy asustados. Durante la misma jornada, los bomberos intervinieron en otros dos siniestros.

Un caloventor sobre un colchón provocó un incendio y dejó a una mujer herida en Centenario. (Foto: Gentileza Centenario Digital)

Una mujer sufrió quemaduras en uno de sus brazos al intentar controlar un incendio que se había iniciado dentro de su vivienda, en el barrio Eluney de Centenario. El fuego fue provocado por un caloventor que se encontraba apoyado sobre un colchón y que terminó completamente destruido.

El episodio ocurrió durante la tarde del domingo, alrededor de las 14:30, en una casa ubicada en la intersección de las calles Juan Pablo II y Guatemala. Tras recibir el alerta, una dotación de Bomberos Voluntarios de Centenario se dirigió rápidamente al lugar.

Al arribar, según lo informado por Centenario Digital, los brigadistas comprobaron que las llamas habían consumido el colchón, aunque afortunadamente no habían alcanzado los demás ambientes de la vivienda. La rápida intervención permitió evitar daños de mayor gravedad.

En medio de la emergencia, una mujer intentó actuar rápidamente para impedir que el incendio se propagara y sufrió quemaduras en el brazo derecho. En la vivienda también se encontraban dos niños, quienes no presentaron lesiones, aunque estaban muy asustados por la situación.

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Una ambulancia del Hospital Natalio Burd acudió al domicilio y el personal sanitario realizó las primeras curaciones a la mujer herida. La información fue confirmada por el jefe y subcomandante de Bomberos Voluntarios de Centenario, Patricio Álvarez.

Una vez controlada la situación, los bomberos utilizaron forzadores de aire para retirar el humo acumulado en el interior de la casa y permitir una correcta ventilación de los ambientes.

Una jornada con varias intervenciones para los bomberos de Centenario

Cuando la dotación regresaba al cuartel, los voluntarios detectaron una quema de pastizales en la zona de las calles Celina Cichero y 10. La cantidad de humo era considerable y llegaba hasta la Ruta 7, lo que podía reducir la visibilidad y generar riesgos para los automovilistas.

Debido a que la quema de pastizales es una práctica no autorizada, los bomberos solicitaron la intervención de personal policial. Desde el cuartel recordaron que este tipo de acciones ya ha provocado incendios forestales y puede salirse de control rápidamente, especialmente en sectores con abundante vegetación seca.

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Cerca de tres horas después, los bomberos debieron salir nuevamente, esta vez hacia la zona de Vista Alegre. El nuevo llamado fue por un incendio registrado en la calle 11 Bis, en la denominada chacra Romano, donde varios tachos con fuel oil habían tomado fuego.

Para controlar las llamas, los bomberos voluntarios debieron utilizar espuma AFFF, un agente especial diseñado para combatir incendios de combustibles líquidos. Desde el organismo destacaron que se trata de un insumo de alto costo, cuyo valor se encuentra expresado en dólares.

Ante la intensa jornada que demandó tres intervenciones diferentes, por lo que recordaron a la comunidad la importancia de extremar las medidas de prevención tanto dentro de las viviendas como en zonas rurales y de chacras.

Además, destacaron que es fundamental corroborar que todos los elementos que se utilicen para calefaccionarse deben estar en condiciones y contar con el service correspondiente. A esto debe sumarse no poner cosas inflamables cerca de estos, ya que pueden generar incendios.