El incendio fue a la madrugada en una YPF del ACA en la ruta 3. Los bomberos debieron combatir las llamas bajo el peligro de que llegaran al combustible.

Susto en Chubut: un camión se prendió fuego a metros de los surtidores de una estación de servicio.

El incendio de un camión generó alarma en la madrugada de este viernes 26 de junio de 2026 en la Ruta 3 , a la altura del kilómetro 1.654, en la localidad de Garayalde , Chubut .

Allí, el vehículo de cargas que estaba estacionado en el playón de la estación de servicio YPF del Automovil Club Argentino (ACA) ardió a escasos metros de los surtidores , lo que obligó a montar un operativo de emergencia y bajo riesgo, para evitar que el fuego alcanzara los combustibles con consecuencias imprevisibles.

El siniestro se registró alrededor de las 3:15 , en pleno horario nocturno y de baja circulación en la zona, lo cual fue un aliciente para una situación de peligro .

Personal de la Subcomisaría de Garayalde llegó al lugar tras recibir el aviso y dispuso las primeras medidas preventivas, a la espera de que llegaran los bomberos, según informaron medios chubutenses.

Ante la posibilidad de que el incidente adquiriera grandes proporciones por la proximidad con los surtidores, se pidió de inmediato la intervención de los Bomberos Voluntarios de Camarones.

Aislar el camión en llamas, la prioridad

El operativo se concentró principalmente en aislar el camión afectado por el fuego y proteger el entorno de la estación de servicio.

La cercanía del vehículo con el sector de expendio de combustible elevó el nivel de alerta desde el primer momento: la prioridad fue impedir que el foco se extendiera hacia las instalaciones de la YPF ACA Soto.

Lo cierto es que la intervención rápida fue clave para que el fuego quedara circunscripto al vehículo de carga y no comprometiera los surtidores ni otras estructuras del lugar.

Incendio camión YPF del ACA ruta 3 - chubut La prioridad de los bomberos fue aislar el camión en llamas para que la llamas no se expandieran hacia los surtidores.

Hasta el mediodía de este viernes, no habían trascendido personas lesionadas. Las causas que ocasionaron el fuego en el camión, en tanto, permanecían bajo investigación.

Por el momento no hubo una explicación oficial al respecto ni tampoco información definitiva sobre el nivel de daños que sufrió el vehículo.

Se esperan peritajes para determinar si las llamas se iniciaron por algún desperfecto mecánico, eléctrico o alguna otra causa. El personal policial de Garayalde quedó a cargo de las actuaciones.

Otro camión incendiado en la ruta 3 y un desenlace trágico

Este caso se conoce meses después de otro hecho similar en la ruta 3 a la altura de Chubut, pero con resultado trágico.

En febrero de 2026, un camionero de 50 años murió luego de haber detenido su marcha para descansar en un parador ubicado a la altura del barrio Astra, en Comodoro Rivadavia, en el predio de una antigua estación de servici que, fuera de uso hace años, no implicaba tanto riesgo como en la YPF de ACA Soto.

Sin embargo, las consecuencias fueron mucho peores.

Mientras Marcelo Raúl Requena, oriundo de Olavarría y empleado de la empresa Oro Negro, dormía en el habitáculo del vehículo, el acoplado comenzó a arder.

Murió un camionero en la ruta 3 - paró a descansar y se prendió fuego el acoplado El vehículo de gran porte envuelto en llamas a la vera de la ruta 3: aparentemente, el camionero nunca advirtió el fuego, que se propagó rápidamente a la cabina.

Las llamas tomaron rápidamente la cabina antes de que el chofer pudiera advertirlo.

Tres conductores que circulaban por el lugar acudieron en su auxilio y lograron sacarlo del camión en llamas, pero ya era demasiado tarde.

Las pericias confirmaron que el incendio fue accidental: se originó por el mal funcionamiento de una garrafa que alimentaba una estufa, la cual habría explotado. El rodado quedó destruido por completo.

"Que en paz descanse. Un gran compañero de trabajo y buena persona", escribió en las redes uno de los choferes que trabajaban con Requena en la misma empresa.