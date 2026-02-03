Un camionero paró a descansar en la ruta 3 y murió: mientras dormía se prendió fuego el acoplado

Tenía 50 años y el fuego se inició por la garrafa de una estufa. Las llamas enseguida tomaron la cabina. Otros choferes lograron sacarlo, pero ya sin vida.

El vehículo de gran porte envuelto en llamas a la vera de la ruta 3: aparentemente, el camionero nunca advirtió el fuego, que se propagó rápidamente a la cabina.

Un camionero perdió la vida en un trágico incendio que consumió su vehículo mientras descansaba en un parador de la Ruta Nacional 3 , a la altura del barrio Astra , en Comodoro Rivadavia . El hecho ocurrió alrededor de las cinco de la tarde del lunes en el predio de una antigua estación de servicio, hoy ya desactivada.

La víctima fue identificada como Marcelo Raúl Requena , de aproximadamente 50 años y oriundo de la localidad bonaerense de Sierras Bayas, en jurisdicción de Olavarría , según consignaron medios de esa zona. Trabajaba para la empresa Oro Negro desde 2018 .

El conductor había detenido su marcha para descansar cuando el acoplado comenzó a arder. Rápidamente las llamas tomaron la cabina donde estaba el chofer, que aparentemente nunca advirtió lo que estaba sucediendo.

Según el parte oficial de la Comisaría Distrito Próspero Palazzo, al arribar al lugar los efectivos encontraron el camión de gran porte completamente envuelto en llamas. A unos 10 o 15 metros del rodado yacía el cuerpo sin vida del chofer, con quemaduras en distintas partes del cuerpo.

Una dotación de Bomberos Voluntarios logró controlar el fuego, mientras que el médico de la ambulancia que se hizo presente constató el deceso.

Tres choferes, que sí advirtieron el inicio del incendio -entre los que había un compañero de la misma empresa- intervinieron y lograron sacar el cuerpo del conductor de la cabina y alejarlo del vehículo en llamas para preservarlo. Pero ya no había nada que hacer. Había fallecido por las quemaduras.

Inicialmente, uno de los testigos indicó que el fuego podría haberse originado por la explosión de una garrafa. Este martes, fuentes policiales confirmaron esa versión tras las pericias realizadas por el perito ígneo.

Los investigadores establecieron que el incendio se produjo de manera accidental, aparentemente como consecuencia del mal funcionamiento de una garrafa utilizada para alimentar una estufa, la cual habría explotado. Se confirmó que no existen indicios de criminalidad y que el hecho no fue intencional.

El humo por el camión incendiado en el parador ubicado en el barrio Astra de Comodoro Rivadavia, en el predio de una antigua estación de servicio.

El rodado quedó prácticamente destruido por el fuego. En el lugar trabajó personal de la División Policía de Investigaciones, junto a peritos ígneos y personal de Criminalística, con el fin de avanzar en las pericias correspondientes.

Dolor: "El día más triste de mi vida"

La muerte de Marcelo conmocionó a compañeros de trabajo, familiares y amigos que lo despidieron con publicaciones en redes sociales. Uno de los mensajes más conmovedores fue el de Patricia Laffite, pareja de la víctima.

"Fue el día más triste de mi vida. Fueron cuatro años juntos, amor mío. Pasamos por todo momento, buenos y malos, pero siempre juntos. Te voy a extrañar, me dejaste el corazón roto. Te amo y te voy a amar siempre, mi compañero, el que siempre me sacaba una sonrisa. Quedó un vacío en casa, la que tanto amabas y disfrutabas", expresó la mujer.

Según sus redes sociales, Requena compartía fotos arriba del camión y celebraba los triunfos de su querido River Plate. Era vecino de Sierras Bayas, una localidad del partido bonaerense de Olavarría.

Otros choferes de Expreso Oro Negro también lo recordaron en redes. "Que Dios te tenga en la gloria, muy buen compañero", destacó Roberto Colonna. Raúl Peña, otro camionero, agregó: "Que en paz descanse. Un gran compañero de trabajo y buena persona. 'Tranquilo', como él siempre decía".