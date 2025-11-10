Santa Cruz: murió un camionero en un choque, en un sector muy roto de la Ruta 3

Impactó de frente contra otro vehículo de carga, a pocos kilómetros de Fitz Roy. En el lugar del accidente el asfalto está lleno de baches y huellas profundas.

Accidente fatal en un tramo muy roto de la Ruta Nacional 3, en Santa Cruz.

El conductor de un camión falleció tras chocar de frente contra otro vehículo pesado de carga en la Ruta Nacional N° 3 , cerca de la localidad de Fitz Roy, en la provincia de Santa Cruz . Los peritos a cargo de la investigación posterior al hecho buscan determinar las causas del accidente y no descartan que el mal estado de la ruta en ese tramo haya influido en el impacto fatal.

El choque que dejó como saldo un muerto y un herido s e produjo durante la tarde de este domingo a la altura del acceso a la estancia La Calandria, ubicada sobre la Ruta 30 unos 50 kilómetros al sur de Fitz Roy.

Debido a causas que aún son materia de investigación, los dos vehículos de gran porte impactaron de frente en un lugar de la ruta que se halla en muy mal estado desde hace años, con baches y huellas profundas marcadas en el pavimento.

Se trata de un tramo que presenta “sectores con deformaciones y baches”, según el informe actualizado por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) acerca de los 135 kilómetros de la Ruta 3 entre Fitz Roy y Tres Cerros.

La víctima fatal es de Santa Cruz

De acuerdo con las primeras informaciones que se dieron, el fallecido es un hombre de la ciudad de Caleta Olivia, en Santa Cruz, en tanto que el otro chofer, que fue internado con heridas de consideración, es un hombre de unos 30 años residente en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego.

Si bien las investigaciones iniciales aún estaban en curso, los peritos a cargo entendieron a priori que uno de los camiones -el que venía circulando con sentido norte, en dirección hacia Fitz Roy- se cruzó de carril, provocando el choque, según informó el medio local La Opinión Austral.

Uno de los camiones involucrados en el accidente fue un Mercedes Benz Atego perteneciente a la empresa CUMI, que se dedica a servicios de perforaciones petroleras y tiene base operativa en Comodoro Rivadavia (Chubut) y Caleta Olivia (Santa Cruz).

Del otro vehículo de carga no se habían brindado datos oficiales hasta el momento acerca del tipo de mercancía que trasladaba.

La baja visibilidad también pudo influir

Tras el violento choque, personal policial, médico y de bomberos trabajaron intensamente durante horas para asistir al herido, que fue trasladado de urgencia en ambulancia al hospital más cercano, y retirar los restos de los vehículos, que quedaron severamente dañados sobre la calzada.

A su vez, efectivos de Criminalística se sumaron para realizar las pericias correspondientes y determinar la mecánica exacta del hecho.

En este contexto, el tránsito permaneció interrumpido durante varias horas, lo que provocó largas demoras en la circulación de vehículos pesados que transitan habitualmente por el corredor petrolero entre el norte santacruceño y el sur de Chubut.

La DNV también advierte que en el sector Fitz Roy-Tres Cerros de la ruta se debe circular con precaución debido a la posibilidad de que haya animales sueltos. No obstante, los primeros datos confirmaron que esta circunstancia no habría tenido relación con el accidente fatal. En cambio, los investigadores no descartaban que hubiera influido la baja visibilidad a la hora del choque.