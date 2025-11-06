Santa Cruz en alerta por la tucura sapo: se espera el peor año de la plaga desde 2022

Es por el propio ciclo del insecto y por la sequía que afecta a la provincia. El Senasa emitió una alerta fitosanitaria para toda la Patagonia .

En Santa Cruz advierten que este año se dieron las condiciones para que crezca la plaga de la tucura sapo.

Tras la alerta fitosanitaria que emitió el Senasa por el avance en toda la Patagonia de la tucura sapo, una especie que amenaza seriamente los campos de cultivos, en Santa Cruz confirmaron que este año puede ser el peor desde 2022, por el propio ciclo del insecto y por la sequía que afecta a la provincia del sur patagónico.

“Ante el crecimiento de la población de Tucura y los casos detectados, principalmente en el norte de la provincia, se emitió esta alerta que obliga a los productores y entes relacionados con la producción a realizar la denuncia cuando detecten la plaga”, explicó el director de Desarrollo Agrícola de Santa Cruz , Giovanni Di Lillo.

Si bien los casos actuales aún son pocos, el funcionario aclaró que se espera un incremento en las próximas semanas.

La falta de precipitaciones, un enemigo

“El año pasado, el foco más importante se dio en Pampa Alta, al sur de la provincia, mientras que ahora estamos viendo que el fenómeno podría concentrarse en la zona norte”, indicó.

Asimismo, destacó que “según los registros, no se observaba un aumento de esta magnitud desde 2022”, indicó.

Las tucuras son un peligro para las zonas de producción ganadera, adonde se las considera una plaga. Tucura sapo: desde 2022 no había tantas, advierten en Santa Cruz.

En ese sentido, Di Lillo explicó que la tucura sapo tiene ciclos poblacionales de aproximadamente tres años, aunque pueden variar según las condiciones climáticas.

“El insecto pasa el invierno en forma de huevo, y cuando las condiciones son adecuadas, las poblaciones explotan”, puntualizó. “Este año -agregó-, con la sequía que afecta a la provincia, el impacto puede ser mayor, porque el insecto consume tanto pastizales naturales como implantados”.

El jefe de la cartera de Desarrollo Agrícola santacruceña aclaró que la plaga no representa un riesgo para la salud de las personas ni de los animales, pero sí genera un fuerte impacto en la producción ganadera y forrajera.

“Afecta directamente la oferta de pasto, que ya viene disminuida por la falta de lluvias. La combinación de sequía y tucura agrava el panorama productivo”, reconoció.

Pedido del Gobierno de Santa Cruz a los productores

Di Lillo recordó el pedido del Consejo Agrario Provincial de Santa Cruz a los productores agrícolas para que realicen las denuncias necesarias de manera inmediata ante el Senasa o directamente al Consejo Agrario.

“Pueden comunicarse con nosotros a través del correo de la Dirección de Desarrollo Agrícola, [email protected], o acercarse a las delegaciones más cercanas. Es fundamental que la información no quede oculta, porque si no se reporta, no se pueden planificar las acciones de control”, explicó.

El funcionario remarcó la importancia de realizar las aplicaciones químicas bajo supervisión técnica. “El Consejo Agrario es el ente responsable de controlar el uso de fitosanitarios. Siempre recomendamos acudir a un ingeniero agrónomo para que indique el producto adecuado, la dosis correcta y las medidas de seguridad para el aplicador”, dijo.

La tucura sapo es una plaga reciente en la Patagonia, comenzó a ser registrada en 2020, pero hasta el momento, los intentos por desterrarla no dieron resultados. “El avance territorial de la tucura sapo representa una seria amenaza para los pastizales naturales y la producción agropecuaria", planteó el Senasa al lanzar su alerta para las provincias del sur argentino.