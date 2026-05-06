La familia lo denunció el lunes en Río Gallegos, pero dice no tener noticias de él desde el 20 de abril. Hubo allanamientos y búsqueda en una laguna.

Buscan a un jubilado de 72 años que lleva días desaparecido: rastrillajes y dos personas investigadas.

La Policía de Santa Cruz mantiene activa la búsqueda de Aníbal Eduardo Cepeda, un vecino de Río Gallegos de 72 años cuyo paradero es un misterio desde mediados de abril, según lo que manifiestan sus familiares.

Este miércoles 6 de mayo por la mañana, efectivos realizaron un nuevo operativo de rastrillaje en la zona de la Laguna María La Gorda , el procedimiento más reciente de una serie de medidas que incluye allanamientos domiciliarios con dos demorados y la intervención de la División de Investigaciones (DDI) .

Según trascendió, la familia de Cepeda perdió todo contacto con él el 20 de abril de 2026 , aunque la denuncia formal por averiguación de paradero fue radicada recién el lunes 5 de mayo.

En cuanto las autoridades conocieron el caso, se activó el protocolo de búsqueda y se difundieron imágenes y las características del jubilado para pedir colaboración a la población.

El hombre es de contextura delgada, tez blanca, mide aproximadamente 1,60 metros y tiene el cabello corto y canoso.

Hermetismo y dos personas investigadas

La investigación registró un avance significativo en la noche del martes, cuando efectivos de la DDI llevaron a cabo allanamientos en domicilios de calles Cantarutti al 1300 y Cañadón León al 400.

Embed

Los procedimientos, según consignaron varios medios locales, se extendieron hasta pasada la medianoche y dos personas fueron demoradas y trasladadas a una dependencia policial.

La investigación, de todos modos, se desarrolla en total hermetismo.

Lo que explicó un comisario

El comisario Cristián Garay, jefe de la Regional Sur, confirmó que los dos demorados tienen vinculación con la causa que se investiga.

"En principio están en el expediente judicial", le dijo escuetamente a La Opinión Austral.

Consultado sobre su situación procesal, el jefe policial fue cauto para dar información: "Estas personas quedaron vinculadas a la causa de alguna manera, eso lo va a determinar la justicia posteriormente, pero en principio tiene que ver con la búsqueda de indicios o elementos que nos permitan encontrar al señor Cepeda".

Sobre la posibilidad de que los allanamientos hubieran arrojado hallazgos, Garay también fue cuidadoso.

"Hay elementos en el expediente que por el momento no podemos mencionar, que tienen que ver con la investigación, y a los efectos de no entorpecer la causa nos vamos a reservar esa información".

Rastrillajes en Río Gallegos

Desde que recibió la denuncia, la Policía desplegó varios operativos de rastrillaje en distintos puntos de la capital santacruceña.

El lunes por la noche se recorrió la zona de calles Alcorta y Comodoro Rivadavia, sin resultados positivos.

Este miércoles, el foco se trasladó a la Laguna María La Gorda, sector definido a partir de la información recolectada por los investigadores y -aparentemente- aportada por las dos personas demoradas.

Laguna La Gorda - Rio Gallegos - Santa Cruz - rastrillajes jubilado desaparecido - LOA 1200 La laguna La Gorda, en Río Gallegos, donde este miércoles 6 de mayo a la mañana se hicieron rastrillajes en busca del jubilado desaparecido.

Garay explicó que la búsqueda está organizada en “dos tramos” simultáneos.

"Hay una cuestión que tiene que ver con lo judicial. En este aspecto, la Comisaría Primera interviene y fue quien tomó la denuncia en primer momento, e inmediatamente se interviene el área de investigaciones. Eso corre por un lado".

Por el otro, se lleva adelante el despliegue territorial para buscar a Cepeda: "Estamos coordinando con la plana mayor de la Policía y el Ministerio de Seguridad, todos trabajando en diagramar lo que son rastrillajes en la ciudad”.

Y concluyó: “Una vez que la parte investigativa arroje algún resultado, vamos a abocar el personal a esas zonas donde hay más posibilidad de encontrar a la persona".

Pedido de colaboración

Por otra parte, el Comisario General Daniel Carrillo, Superintendente de Policía Judicial e Investigaciones, que también interviene en la causa, reiteró el pedido de colaboración a la ciudadana.

"Toda información con la que podamos contar nos va a ser útil".

Cualquier dato sobre el paradero de Aníbal Eduardo Cepeda puede reportarse al número de emergencias 911 o simplemente yendo personalmente a la comisaría más cercana.