Jubilados Anses: cuánto cobran en mayo de 2026 y cómo evolucionaron las jubilaciones en el último año

En mayo de 2026 , los jubilados perciben un incremento en sus haberes. En este informe, repasamos además cómo evolucionaron los ingresos jubilatorios en el último año.

En abril de 2026 , las jubilaciones , pensiones y asignaciones recibieron un aumento del 2,90%. De esta manera, quienes cobraron la jubilación mínima , junto con el bono de 70 mil pesos, percibieron un total de $450.319,31. En mayo de 2026 , los jubilados también perciben un incremento en sus haberes y, en este informe, repasamos además cómo evolucionaron los ingresos jubilatorios en el último año.

Cabe recordar que los aumentos para las jubilaciones , pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. A raíz de ello, el incremento que se otorga en mayo de 2026 se basa en el índice inflacionario registrado en el mes de marzo de 2026 , que fue de un 3,4 por ciento.

Este es el monto de la jubilación mínima en mayo de 2026

En mayo de 2026, los jubilados que perciben el haber mínimo de la Anses cobran un total de $463.250.

Este importe incluye el de la jubilación mínima -$393.250- y el bono mensual adicional por un valor de $70.000. El incremento del 3,4 por ciento que se otorga en mayo de 2026 se basa en el índice inflacionario registrado en el mes de marzo de 2026.

Cabe resaltar que los jubilados y pensionados podrán ingresar a la plataforma Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social para:

Verificar el monto exacto a cobrar.

Consultar el detalle del bono.

Controlar los descuentos aplicados.

Jubilados: así evolucionaron los haberes jubilatorios en el último año

Según un informe publicado por el sitio especializado Chequeado, cabe recordar que los jubilados que perciben la jubilación mínima perciben el bono extra de 70 mil pesos desde marzo de 2024. En términos reales, este bono registra desde marzo de 2024 (última vez que se actualizó) una caída del 53,8 por ciento en su poder de compra, considerando la inflación. Para evitar esa pérdida -subraya Chequeado- el beneficio debería ser de $151.527 en mayo de 2026.

Por ende, si no tuviese lugar una actualización del beneficio, la jubilación mínima -junto con el bono- en mayo de 2026 se ubica un 9,4% real por debajo de noviembre de 2023 (último mes completo de la gestión del gobierno de Frente de Todos). Por otra parte, cabe remarcar que, en la comparación interanual, los haberes mínimos jubilatorios exhiben una caída del 5,3% con respecto a mayo de 2025.

En tanto, las jubilaciones por encima de la mínima (que no reciben bonos) se ubican un 9,4% real por encima de noviembre de 2023. La diferencia con las jubilaciones mínimas radica en el efecto que tiene el congelamiento del bono en el haber final. En términos interanuales, de acuerdo a este informe, caen un 0,7 por ciento real interanual.

Anses. Jubilados. En mayo de 2026, los jubilados que perciben el haber mínimo de la Anses cobran un total de $463.250.

Cabe mencionar que, para iniciar el trámite de la jubilación ante la Anses, la mujer debe contar con 60 años de edad y el hombre con 65 años de edad y haber reunido 30 años de aportes registrados. Además, deberán presentar el DNI, completar el formulario de Solicitud de prestaciones previsionales y consultar su historia laboral ingresando al sitio oficial de la Anses. Así, la persona interesada en comenzar con el trámite de la jubilación tendrá que ingresar a mi Anses con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Luego, deberá verificar que todos sus aportes estén registrados.