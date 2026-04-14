Certificado Único de Discapacidad (CUD): estos son los 6 beneficios de Anses en abril 2026

A través del CUD , es posible acceder a beneficios exclusivos que otorga la Anses y que están contemplados en leyes de alcance nacional.

En el sitio Argentina.gob.ar se especifica que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) -contemplado en las leyes nacionales 22.431 y 24.901- es un documento que prueba la discapacidad en todo el territorio nacional. Aquí te contamos cuáles son los 6 beneficios exclusivos que brinda la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) a las personas que posean el Certificado Único de Discapacidad.