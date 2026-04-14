Certificado Único de Discapacidad (CUD): estos son los 6 beneficios de Anses en abril 2026
A través del CUD, es posible acceder a beneficios exclusivos que otorga la Anses y que están contemplados en leyes de alcance nacional.
En el sitio Argentina.gob.ar se especifica que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) -contemplado en las leyes nacionales 22.431 y 24.901- es un documento que prueba la discapacidad en todo el territorio nacional. Aquí te contamos cuáles son los 6 beneficios exclusivos que brinda la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) a las personas que posean el Certificado Único de Discapacidad.
Cabe recordar que, tras una evaluación que lleva adelante una junta formada por profesionales de distintas disciplinas, las personas con discapacidad se hacen acreedoras del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
6 beneficios de Anses para las personas que posean el CUD
Las personas que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD) accederán a 6 beneficios exclusivos que brinda la Anses:
- Salud: cobertura del 100% en las prestaciones de rehabilitación (medicamentos, equipamiento, tratamientos) que requieran en relación a lo que fuese certificado como discapacidad.
- Transporte: traslados gratuitos en el transporte público terrestre.
- Asignaciones familiares: ayuda escolar anual por hijo con discapacidad, asignación familiar por hijo con discapacidad, asignación por cónyuge con discapacidad.
- Exención de pago de peajes: estas personas están exentas de abonar los peajes, además de poder solicitar otras exenciones impositivas (como IVA o aranceles aduaneros) al comprar un vehículo adaptado o para uso exclusivo del titular.
- Impuestos (municipales como el ABL-por ejemplo-, patentes, entre otros): en estos casos la exención debe solicitarse ante la autoridad de aplicación de cada normativa.
- Símbolo Internacional de acceso: libre estacionamiento, en los lugares permitidos, independientemente del vehículo en el que se trasladen.
La guía paso a paso para obtener el Certificado Único de Discapacidad
En el portal mencionado más arriba, se especifican cuatro pasos para la obtención del CUD:
- Reunir la documentación necesaria con el equipo de salud que trate a la persona con discapacidad (certificados médicos, informes, planillas, estudios complementarios).
- Con la documentación reunida, acercarse al lugar que fuera asignado en la consulta y pedir un turno para la Junta Evaluadora.
- Recordar anotar y asistir el día asignado a la evaluación de la Junta.
- El Certificado Único de Discapacidad o la denegatoria lo puede retirar cualquier persona mayor de 18 años con el documento original en el lugar donde se realizó la evaluación, en la fecha que se haya indicado.
¿Qué documentos son necesarios para obtener el Certificado Único de Discapacidad?
- Certificado médico actualizado (no puede tener más de 6 meses). El certificado debe indicar el diagnóstico completo.
- Certificados e informes de profesionales que atienden a la persona con discapacidad.
- Estudios médicos que se haya hecho: deben ser originales y no tener más de 6 meses.
- Documento de identidad original y legible.
- Si posee obra social o prepaga, fotocopia de su carnet.
- Si trabaja, copia de su recibo de sueldo.
- Si no trabaja, copia del recibo de sueldo del familiar que le tiene a su cargo.
- Si es jubilado o jubilada, copia del recibo de jubilación.
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