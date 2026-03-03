La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) definió el calendario de pagos de marzo de 2026 para aquellos jubilados que perciben el haber mínimo .

Jubilados que cobran la mínima de ANSES: calendario de pagos de marzo 2026

En marzo de 2026 , los jubilados que perciben el haber mínimo de la Anses cobran un total de $439.672. Este importe incluye el monto de la jubilación mínima -$369.672- y el bono mensual adicional por un valor de $70.000. Asimismo, la Anses definió el calendario de pagos previsto para marzo de 2026 .

Cabe resaltar que los aumentos para las jubilaciones , pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. A raíz de ello, el incremento del 2,9 por ciento que se otorga en marzo de 2026 se basó en el índice inflacionario registrado en el mes de enero de 2026 .

De acuerdo al cronograma de pagos informado por la Anses , las siguientes son las fechas establecidas para la percepción de los haberes jubilatorios mínimos correspondientes al mes de marzo de 2026 :

La Anses actualizó el importe mínimo y máximo para jubilados.

Documentos terminados en 0, a partir del día 9 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 1, a partir del día 10 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 2, a partir del día 11 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 3, a partir del día 12 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 4, a partir del día 13 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 6, a partir del día 17 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 7, a partir del día 18 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 8, a partir del día 19 de marzo de 2026.

Documentos terminados en 9, a partir del día 20 de marzo de 2026.

Asimismo, el calendario de pagos de la Anses para pensiones no contributivas es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo de 2026.

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo de 2026.

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo de 2026.

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo de 2026.

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo de 2026.

Cabe resaltar que los jubilados y pensionados podrán ingresar a la plataforma Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social para:

Verificar el monto exacto a cobrar.

Consultar el detalle del bono.

Controlar los descuentos aplicados.

Cabe recordar que, en febrero de 2026, las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibieron un aumento del 2,85%. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de 70 mil pesos, en el segundo mes del año cobraron un total de $429.254,35.

Cuáles son los requisitos que la Anses establece para iniciar la jubilación

Según lo detalla la Anses, estos son los requisitos necesarios para poder iniciar el trámite de la jubilación:

60 años de edad (mujer) o 65 años (varón).

30 años de aportes registrados.

La Anses subraya que los requisitos pueden variar según el tipo de trabajo que se haya realizado.

La documentación a presentar para el iniciar el trámite jubilatorio ante la Anses es la siguiente:

DNI.

Completar el formulario de "Solicitud de prestaciones previsionales" (P.S. 6.18).

Consultar la Historia Laboral ingresando a mi ANSES . Si faltan aportes, se puede reunir la documentación que pruebe los períodos trabajados: certificaciones de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o declaración jurada.

. Si faltan aportes, se puede reunir la documentación que pruebe los períodos trabajados: certificaciones de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o declaración jurada. Las mujeres podrán acceder al Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado. En ese caso tendrán que presentar: partidas de nacimiento de los hijos; Certificado de Discapacidad (CUD), si tienen hijos con discapacidad; sentencia de adopción, si sus hijos son adoptados.

Luego, se debe seguir esta guía: