La segunda noche del UPD en Neuquén dejó 25 alcoholemias positivas

Aunque no hubo desórdenes ni concentraciones masivas, los controles detectaron altos niveles de alcohol en conductores durante el operativo del lunes por la madrugada.

Los controles por el UPD se llevaron a cabo durante dos noches seguidas.

El operativo preventivo desplegado en Neuquén por los festejos del Último Primer Día ( UPD ) dejó como saldo 25 alcoholemias positivas, entre motociclistas y automovilistas, aunque no se registraron disturbios ni desbordes en la vía pública. Desde el municipio destacaron que, si bien hubo circulación de jóvenes durante la madrugada, no se produjeron incidentes como en años anteriores.

Los controles se realizaron entre la noche del lunes y la madrugada del martes, principalmente en la zona centro, el microcentro y sectores cercanos al río . El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, Francisco Baggio, explicó que, si bien el UPD no se concretó en la modalidad masiva que se preveía, sí hubo movimiento de jóvenes que motivó el despliegue preventivo.

“Hubo bastante circulación en la zona centro, microcentro y en el río, y eso motivó que el control de tránsito que habíamos montado principalmente para prevenir situaciones vinculadas a siniestros viales diera como resultado 19 alcoholemias positivas para motocicletas y seis para automóviles ”, detalló el funcionario en diálogo con LU5.

El dato que más preocupación generó fue el nivel más alto detectado durante los operativos: 1,97 gramos de alcohol por litro de sangre en el conductor de una motocicleta. Se trata de un registro muy elevado y que representa un riesgo extremo para la seguridad vial.

UPD-secundarios

“Quedamos bastante sorprendidos”, reconoció Baggio al referirse a ese caso puntual. Todas las situaciones derivaron en las retenciones correspondientes de los vehículos y la aplicación de las actas contravencionales previstas por la normativa vigente.

Desde el área municipal remarcaron que los controles habían sido montados con carácter preventivo ante la posibilidad de concentraciones masivas por el UPD, tal como ocurrió en otras ediciones. Sin embargo, este año el festejo no se replicó en la vía pública con el mismo nivel de convocatoria.

Sin disturbios ni desbordes

A diferencia de otros años, en los que el UPD dejó como saldo disturbios, daños en espacios públicos y múltiples intervenciones sanitarias, en esta oportunidad no se registraron situaciones de desorden.

“Lo positivo de todo esto es que no hubo desorden ni disturbios en la ciudad como hemos tenido en otras ocasiones”, señaló Baggio. En ese sentido, valoró que, más allá de las infracciones detectadas en materia de tránsito, la madrugada transcurrió sin incidentes mayores.

alcoholemia El Gobierno Nacional publicó los números de los controles de alcoholemia en rutas nacionales.

El municipio debió organizar dos operativos consecutivos, ya que inicialmente se esperaba que los festejos se realizaran entre el domingo y el lunes. Ante la posibilidad de que se trasladaran a la noche siguiente, el despliegue preventivo volvió a montarse entre el lunes y el martes.

Sin embargo, según indicó el funcionario, tampoco se registró una actividad callejera significativa en esa segunda jornada.

Prevención y cumplimiento de normas

Desde la subsecretaría remarcaron que el objetivo principal del operativo fue prevenir siniestros viales y garantizar la seguridad tanto de los jóvenes como del resto de los vecinos.

“Celebramos que no haya habido disturbios y ojalá los festejos del Último Primer Día en adelante sean de esta manera, un poco más cuidados”, expresó Baggio, quien además hizo hincapié en la necesidad de respetar las normas de tránsito.

Las autoridades municipales adelantaron que continuarán con los controles preventivos en eventos masivos y fechas especiales, con el objetivo de reducir riesgos y reforzar la seguridad vial en la ciudad.