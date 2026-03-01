Trump adelantó que la ofensiva contra Irán podría extenderse hasta cuatro semanas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó que la ofensiva militar contra Irán podría prolongarse durante casi un mes y aseguró que el objetivo es neutralizar la capacidad defensiva del régimen . En paralelo, Alemania, Francia y el Reino Unido advirtieron que evalúan acciones defensivas para proteger sus intereses y los de sus aliados en Medio Oriente frente a los recientes ataques con misiles y drones atribuidos a Teherán.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se conocieron este domingo en una entrevista concedida al periódico británico Daily Mail, en el marco de una serie de contactos que mantuvo con distintos medios de comunicación. Allí sostuvo que la planificación contempla un plazo estimado de cuatro semanas para completar las operaciones militares en curso.

“Siempre ha sido un proceso de cuatro semanas. Calculamos que serán unas cuatro semanas más o menos”, expresó el jefe de la Casa Blanca al medio británico. En el mismo sentido, remarcó que la magnitud territorial de Irán obliga a desplegar un operativo sostenido en el tiempo. “Por fuerte que sea, es un país grande, tomará cuatro semanas —o menos—”, agregó.

El conflicto se intensificó luego de que fuerzas estadounidenses e israelíes llevaran adelante ataques estratégicos contra objetivos clave en territorio iraní. Según trascendió, las operaciones habrían afectado de manera significativa la estructura de defensa del país persa y provocado la muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei, lo que marcó un punto de inflexión en la crisis regional.

ataque escuela iran estados unidos israel (2)

Aunque desde Washington no se brindaron mayores detalles sobre la logística ni los blancos específicos de los ataques, Trump insistió en que la acción militar responde a la necesidad de frenar amenazas directas y desarticular capacidades ofensivas que, según su administración, representan un riesgo para la estabilidad en la región.

Europa advierte posibles medidas defensivas

En paralelo al posicionamiento estadounidense, los gobiernos de Alemania, Francia y Reino Unido emitieron un comunicado conjunto en el que manifestaron su preocupación por la escalada bélica y no descartaron adoptar medidas de carácter defensivo frente a eventuales amenazas iraníes.

Los tres países europeos señalaron estar “consternados” por lo que calificaron como ataques indiscriminados y desproporcionados con misiles lanzados por Irán contra distintos países de la región, incluyendo algunos que no participaron en las operaciones iniciales encabezadas por Estados Unidos e Israel.

En el texto difundido oficialmente, Berlín, París y Londres indicaron que podrían implementar acciones orientadas a proteger tanto sus intereses estratégicos como los de sus socios en el Golfo. “Tomaremos medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, posiblemente mediante la adopción de medidas defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones”, afirmaron.

La advertencia europea se enmarca en un escenario de creciente tensión diplomática y militar en Medio Oriente, donde distintos actores internacionales observan con preocupación la posibilidad de una expansión del conflicto. Si bien no se especificaron cuáles serían las acciones concretas a adoptar, el mensaje dejó en claro que las principales potencias europeas se mantienen atentas a la evolución de los acontecimientos.

Un escenario de alta tensión

El endurecimiento del discurso de Washington y el respaldo implícito de aliados occidentales reflejan la complejidad del escenario geopolítico actual. Mientras Estados Unidos sostiene que las operaciones tienen un objetivo limitado en el tiempo y buscan neutralizar amenazas puntuales, Irán denunció agresiones a su soberanía y advirtió sobre eventuales represalias.

En este contexto, la comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo de las acciones militares y las consecuencias que puedan derivarse tanto en el plano regional como global. Las próximas semanas serán clave para determinar si la ofensiva anunciada por Trump se mantiene dentro del plazo estimado o si la dinámica del conflicto obliga a redefinir estrategias.

Por el momento, la Casa Blanca ratificó que la planificación contempla un período aproximado de cuatro semanas, aunque el propio mandatario dejó abierta la posibilidad de que el operativo concluya antes si se alcanzan los objetivos trazados.