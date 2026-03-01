"Tenía miedo de intentarlo": la historia del joven de Centenario que se recibió de informático

Damián se desplaza en silla de ruedas. El costo de los traslados era su mayor freno para estudiar, pero gracias a una beca Gregorio Álvarez cumplió su sueño.

Damián Peralta es de Centenario y se define como un entusiasta de la informática desde muy chico. Aunque la localidad donde reside se encuentra a menos de 20 kilómetros de la sede central de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) -en la cual se dicta la carrera-, para él viajar cotidianamente representaba una complejidad.

Aun contando con el apoyo de su familia, recibirse de Técnico universitario en Administración de Sistema y Software Libre fue un desafío tanto económico como personal , ya que desde hace unos años es usuario de silla de ruedas. “Tenía miedo de intentarlo, hasta que un día dije ‘lo voy a hacer’”, expresa.

Con esa determinación se anotó, aunque asegura que no tenía muchas expectativas de lo que podía llegar a pasar. Sin embargo, recuerda que “me sentí tan bien, tan vivo, que continué con la carrera y cuando me quise acordar estaba terminando”. La carrera tiene una duración de dos años y medio de cursada.

Recientemente recibido de técnico informático, asegura que este logro “para mí significa una emoción bárbara”, y agrega que “la Beca Gregorio Álvarez significa oportunidad, porque antes de contar con la beca se me hacía muy difícil viajar de Centenario a Neuquén para cursar, iba sólo a rendir parciales. Gracias al programa pude moverme hasta la universidad en taxi, lo que me dio la posibilidad de asistir a clases, cursar y hacer los parciales”.

El nuevo profesional neuquino está formado en la administración de sistemas, redes y componentes que son parte de la infraestructura de tecnología institucional de toda organización tanto pública como privada. “Es un agradecimiento total el que tengo con la beca”, transmite.

Kits escolares

Se llevó adelante este martes la entrega de los más de mil kits destinados a estudiantes ingresantes al nivel Secundario, que completaron su participación en los Talleres presenciales ‘Recreo educativo de verano 2026’. La acción se desarrolló en simultáneo en 27 escuelas que fueron sede, en 20 localidades de toda la provincia.

Este fue el reconocimiento que se hizo a los y las estudiantes por la asistencia a los 14 encuentros. En ellos las y los egresados de escuelas primarias de jornada simple organizados en 30 grupos, repasaron contenidos relativos a Prácticas del Lenguaje, Matemática y Arte.

El objetivo de los talleres, en su segundo año consecutivo de edición, fue brindar acompañamiento para afianzar conocimientos en esas áreas de cara al inicio de los estudios de nivel medio. Como valoración a la concurrencia en todas las instancias de los talleres, las y los jóvenes que cursan primer año en un CPEM recibieron una mochila con un kit que incluye una docena de elementos de librería entre marcadores, resaltadores, cuaderno y lapiceras, y una calculadora científica; mientras que quienes inician sus estudios en una EPET recibieron un tablero de dibujo técnico Plantec.

En total se distribuyeron 400 tableros, 600 mochilas con sus artículos de librería, y 600 calculadoras. De los actos de entrega participaron, en distintas sedes, autoridades de la cartera educativa, equipos de gobierno de las instituciones, de supervisión y de los diferentes distritos.