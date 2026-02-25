Una ciclista se llevó puesta la puerta de una camioneta y terminó herida y hospitalizada

Un nuevo accidente en la ciudad de Centenario volvió a encender las alarmas en cuanto a la seguridad vial . En esta ocasión, el siniestro estuvo protagonizado por una camioneta y una ciclista que terminó hospitalizada.

El hecho sucedió este miércoles pasadas las 9.30 , sobre la calle Antártida Argentina casi Darrieux , en la zona del casco viejo. Allí, una mujer de 35 años , que circulaba en bicicleta, colisionó contra la puerta delantera izquierda de una camioneta Nissan Frontier perteneciente a una empresa, que se encontraba estacionada en el lugar.

Como consecuencia, la ciclista cayó sobre el asfalto y sufrió varios golpes . Rápidamente, el personal de salud del Hospital Natalio Burd de la vecina ciudad se hizo presente y le brindó asistencia.

Tras una revisión, se decidió el traslado de la víctima en ambulancia hacia el hospital local. El operativo estuvo a cargo del médico que concurrió con la ambulancia para llevarle a cabo estudios y descartar lesiones de mayor gravedad.

Test de alcoholemia

En el lugar trabajaron también efectivos de la Comisaría Quinta junto al personal de la División Tránsito Villa Obrera, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del hecho.

Al conductor del vehículo, un hombre de 50 años, se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo. Además, las autoridades constataron que contaba con toda la documentación exigida para circular.

Hasta el momento no se brindó un parte oficial con el estado de salud de la ciclista herida. Desde Tránsito reiteraron la importancia de verificar el entorno antes de descender de un vehículo para evitar accidentes.

Violento choque terminó con un motociclista hospitalizado

Días atrás, un violento choque entre un auto y una moto en la misma localidad terminó con un joven trasladado al hospital.

El episodio sucedió en las inmediaciones de la Plaza del Bicentenario, en la esquina de Expedicionarios del Desierto y Avenida 11 de Septiembre, cuando un hombre a bordo de su motocicleta Honda Wave 110 cc colisionó contra un auto Suzuki Fun en el que iban dos jóvenes.

De acuerdo a la información difundida por el sitio Centenario Digital, el conductor del vehículo intentaba salir del estacionamiento cuando se produjo el impacto en el lateral izquierdo del auto. Como consecuencia del mismo, la ventanilla del conductor estalló.

Además, el joven motociclista, de 22 años, sufrió varios golpes, por lo que debió ser trasladado por el personal de salud hacia el Hospital Natalio Burd.

En el operativo trabajaron también efectivos policiales de Tránsito Villa Obrera y de la Comisaría Quinta. Como parte de la investigación para determinar las causas del siniestro, las autoridades policiales dispusieron el secuestro preventivo de los dos rodados involucrados y el posterior traslado a la sede del puente Centenario-Cinco Saltos.