Esperanza en Bajada del Agrio: el Municipio entregó útiles y becas para que todos los chicos vuelvan al colegio

La comuna busca garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a las herramientas necesarias para alcanzar sus objetivos.

La educación es un viaje sin límites, un camino que se extiende hacia el horizonte del conocimiento y la sabiduría. Y cuando a los estudiantes se los apoya con gestos mínimos, pero enormemente importantes, como la entrega de útiles escolares, ese viaje se vuelve aún más luminoso. A un día de comenzar las clases, este gesto se transformó en un espaldarazo emocional y económico que motiva al estudiantado a “ponerse las pilas” y ganarse el futuro a través de su formación educativa.

En Bajada del Agrio , el intendente Ricardo Esparza entendió perfectamente la importancia de este gesto. Con recursos propios del municipio, procedió a la entrega de útiles escolares a los estudiantes, demostrando que la educación es una prioridad para él y para la comunidad. Lapiceras, lápices de colores, gomas, cuadernos y hojas de carpeta (entre otros), son más que simples objetos; son herramientas para soñar, para crear, para aprender y para crecer.

Este gesto institucional no solo alivia la carga económica de las familias, sino que también les recuerda que están acompañados en este viaje . Que hay personas e instituciones que creen en ellos y en su potencial.

“La educación es un derecho, pero también es un privilegio, y cuando se tiene la oportunidad de apoyarla, se debe aprovechar”, expresó Esparza en diálogo con LM Neuquén. A la par comentó la importancia que tiene la educación en la sociedad agrense y que está dispuesto a hacer su parte para apoyarla. “Como dice el dicho: la educación es la mejor herencia que se puede dejar a los hijos", subrayó.

Entrega Utiles Bajada del Agrio (2)

Un nuevo comienzo con esperanza y compromiso

El intendente de Bajada del Agrio, Ricardo Esparza, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje emotivo a las familias y estudiantes de su comunidad. "Queridas familias: En este nuevo comienzo de clases, quiero desearles a cada estudiante un año lleno de aprendizajes, sueños y nuevas oportunidades. Que estos útiles escolares sean herramienta para crecer, descubrir y construir un futuro con más oportunidades para todos", escribió.

En relación a este tema, en la jornada de este martes la intendencia realizó la ejemplificadora entrega de kits escolares destinados a alumnos de los niveles primario y secundario, a través del área de Capital Humano. “Esta iniciativa buscó acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo, garantizando que cada estudiante cuente con las herramientas necesarias para su aprendizaje y desarrollo académico”, destacó el mandatario comunal.

Entrega Utiles Bajada del Agrio (1)

"El compromiso con la educación sigue siendo una prioridad para nuestra gestión, entendiendo que el apoyo al estudio es la mejor inversión para el futuro de nuestra comunidad", declaró más tarde en contacto con este diario.

El esfuerzo del municipio, con el acompañamiento del gobierno de la provincia a través del gobernador Rolando Figueroa, es un ejemplo de cómo la unión y el compromiso pueden hacer la diferencia.

Becas municipales para estudiantes

La gestión municipal no solo se enfoca en apoyar con útiles a los estudiantes en el nivel primario y secundario, sino que también ofrece un plan de becas municipales.

Este programa procura apoyar a los niños y jóvenes para seguir estudiando, y que muchas veces enfrentan dificultades económicas para hacerlo. Las becas municipales cubren parte de los gastos de estudio, lo que permite a los estudiantes enfocarse en su formación académica y alcanzar sus objetivos.

Entrega Utiles Bajada del Agrio (3)

"Queremos que los niños y jóvenes de Bajada del Agrio tengan las mismas oportunidades que cualquier otro joven del país", expresó Esparza. "Nuestro objetivo es generar recurso humano capacitado que pueda colaborar con los años con el crecimiento y desarrollo de nuestro pueblo", finalizó.