Legislatura: autoridades ratificadas y expectativa por el discurso de Rolando Figueroa

El domingo el gobernador dejará inaugurado el período ordinario de sesiones de la Cámara neuquina. Hermetismo respecto a anuncios y los proyectos que se presentarán.

La Legislatura de Neuquén ratificó este miércoles a sus autoridades , con la designación de la diputada Zulma Reina (Comunidad) como vicepresidenta primera y de Daniela Rucci (MPN) como vice segunda.

Fue en la sesión preparatoria, ocasión en la que también se definió el horario en el que el gobernador Rolando Figueroa brindará su discurso de apertura del 55º período de sesiones ordinarias de la Cámara.

La cita será el domingo 1° de marzo, a las 9.30. Allí, para integrar la comisión de recepción que acompañará al gobernador durante su ingreso al recinto la Cámara designó a 14 diputados y diputadas.

Serán Luz Ríos, Yamila Hermosilla y Ernesto Novoa (Comunidad); Juan Sepúlveda, Ludmila Gaitán, Daniela Rucci, Ramón Fernández y Gabriel Álamo (MPN); Marcelo Bermúdez y Mercedes Tulián (PRO-NCN); Alberto Bruno (Fuerza Libertaria); Francisco Lepore (Avanzar); Gisselle Stillger (Arriba Neuquén) y César Gass (JxC - UCR).

Siguiendo con el proceso de ratificación de autoridades, las designaciones de las vicepresidencias obtuvieron 31 votos, aportados por todos los bloques políticos a excepción de las dos bancas del PTS-FIT-U y FIT-U, que no acompañaron esas postulaciones.

A su vez, durante la sesión el cuerpo también se aprobó el cronograma de sesiones ordinarias del período, que se realizarán los miércoles y jueves a las 10, de acuerdo al calendario acordado por Labor Parlamentaria.

Legislatura discurso rolando figueroa 2025 (45).JPG

El discurso de Figueroa

Hasta el momento, el gobernador Rolando Figueroa no hizo ningún adelanto respecto al contenido de su discurso del domingo ante los diputados provinciales.

Se especula que, como en cada apertura de sesiones, el mandatario dará a conocer los proyectos que pondrá a consideración de los legisladores y hará un repaso, en este caso, de los más de dos años de gestión y lo que se proyecta para este 2026 y 2027.

“Va a ser tranquilo”, deslizó una alta fuente del gobierno provincial. Lo cierto es que, si bien se sabe que puertas adentro se trabajó en el discurso y que se espera algún tipo de anuncio, desde el Ejecutivo no se dejó trascender ninguna temática.

El 1 de marzo del año pasado Figueroa presentó en la Legislatura seis proyectos de ley enfocados, según lo que señaló el gobernador en ese momento, en potenciar los recursos naturales de la provincia, ordenar los recursos del Estado y ofrecer garantías para una “mejor la calidad de vida de la población”.

legislatura

Proyectos de ley

Uno de esos proyectos fue el del sistema Provincial de Manejo del Fuego, que en su tratamiento dentro de la Legislatura tuvo algunas modificaciones antes de ser sancionado, pero que apuntó a que la provincia cuente con normas y procedimientos para la prevención, supresión, restauración de áreas afectadas, así como también la sanción de las conductas que generen incendios en áreas forestales y rurales.

También el Fondo Neuquino para la Vivienda, destinado al recupero de los planes de viviendas sociales, con el objetivo de llevar adelante una política de construcción de casas. Además de un Registro Único de Deportes y Actividad Física, que permitirá facilitar el acceso a programas de apoyo para clubes, federaciones, entrenadores y deportistas, y garantizar la “transparencia en el uso de recursos y beneficios otorgados por el Estado”.

Los otros tres proyectos fueron el de declarar al turismo provincial como una actividad económica estratégica, la modificación de leyes complementarias del régimen de Defensa del Consumidor y el reconocimiento legal del régimen de asistentes personales para personas con discapacidad.