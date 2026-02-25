Siguen cayendo los delincuentes prófugos: detuvieron a uno con seis pedidos de captura

La detención del prófugo tuvo lugar el lunes en el centro neuquino. El sospechoso no opuso resistencia.

Un hombre difícil de encontrar para la Justicia neuquina cayó finalmente en medio de un operativo policial de rutina, luego de emitirse seis pedidos de captura en su contra.

Según informó la Policía, la detención se dio en el marco de tareas de prevención y patrullaje nocturno que realizaba personal de la División Motorizada (DEMOSE) y bicipolicías el lunes por la madrugada.

Durante un recorrido preventivo en jurisdicción de la Comisaría Primera de Neuquén, los uniformados procedieron a la identificación de una persona en la vía pública. Tras la correspondiente verificación de datos en los sistemas oficiales, los efectivos se encontraron con la sorpresa de que el sospechoso no solo era buscado por la Justicia, sino que contaba con seis órdenes de captura activas , emitidas por la Justicia neuquina en relación a distintas causas y tras reiterados intentos por hacerlo comparecer, sin éxito.

policia san martin de los andes El joven asesinado en San Martín de los Andes durante Año Nuevo tenía 25 años y vivía junto a su familia en barrio Chacra 32.

Ante lo informado, se dio intervención a las autoridades judiciales competentes y el demorado fue trasladado a sede policial para la continuidad de las actuaciones legales de rigor, quedando a disposición de la fiscalía interviniente.

Este tipo de situaciones se dan muy frecuentemente, por lo que desde la fuerza se realizan operativos de identificación de personas constantemente, lo que permite dar con personas bajo investigación que nunca se presentan ante la Justicia para ser procesados y hasta personas condenadas que no comparecen para comenzar a cumplir su pena.

Atraparon a un tucumano prófugo condenado por abuso sexual

Días atrás, un hombre que se encontraba prófugo de la Justicia de la provincia de Tucumán fue recapturado por la Policía de Neuquén tras una intensa investigación. De esta manera, el hombre será trasladado de vuelta a esa jurisdicción donde tres años atrás había sido condenado por abuso sexual agravado y debía cumplir prisión.

El operativo estuvo a cargo de la División de Recaptura de Evadidos, dependiente del Departamento de Delitos, quienes recibieron información enviada por la Justicia de Tucumán.

"Tomamos conocimiento a través de la Brigada de búsqueda de que esta persona había sido condenada en 2023 por delito de abuso sexual agravado a cuatro años de prisión efectiva; pero cuando lo fueron a buscar, no lo encontraron; se hicieron diligencias de allanamiento, pero tampoco, por lo que se dio una investigación", informó Marcelo Aquito, comisario a cargo de la División de Recaptura de Evadidos dependiente del departamento Evadidos.

abuso sexual santa genoveva profugo

En concreto, el dato que unía al evadido con Neuquén es que tenía un pariente dueño de un local comercial, afín a Tucumán, donde aparentemente se encontraba trabajando desde hacía siete meses.

De esta manera, el departamento de Recaptura comenzó a realizar tareas de campo a partir de ubicar el domicilio en cercanía de una escuela primaria y la parroquia San Francisco de Asís, sobre Islas Malvinas y Amancay, donde aparentemente se encontraba oculto.

"En los sistemas policiales nacionales tenía pedido de captura y la foto; y nos encontrábamos en la duda, porque el físico estaba cambiado, la cara más delgada", indicó. El seguimiento perduró poco más de una semana, donde, según dijo el comisario, evitaron entrevistar a su pariente que lo hospedaba y le daba trabajo para no ponerlo en alerta.

"Se hicieron observaciones, estaba bien guardado, no salía; solo trabajaba en Neuquén en un comercio del familiar; salía, iba a trabajar y volvía; durante el día se mantenía oculto", describió sobre la conducta del joven evadido.