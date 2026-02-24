En febrero se alinean los planetas: cuándo se podrá este fenómeno tan especial

Será un verdadero “desfile planetario”, que promete una imagen irrepetible con un brillo único en el cielo. Cuándo será.

Los planetas ocuparán su lugar en el cielo vespertino durante el breve desfile astronómico de fines de febrero.

A fines de febrero, el cielo nocturno ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más atractivos de los últimos años. Poco después de la puesta del Sol, seis planetas del sistema solar podrán observarse concentrados en una misma región del firmamento. El fenómeno, conocido de manera informal como “desfile planetario” , promete una imagen poco habitual y accesible para el público general.

Durante esa tarde y las primeras horas de la noche, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno compartirán el cielo vespertino. Cuatro de ellos resultarán visibles a simple vista en muchas regiones, mientras que los otros dos exigirán binoculares o telescopio debido a su bajo brillo.

Aunque no se trata de una alineación perfecta en el espacio, el efecto visual desde la Tierra será llamativo. Seis mundos brillando en una misma franja del cielo constituyen una oportunidad singular tanto para aficionados como para observadores experimentados.

La fecha central será el 28 de febrero de 2026.

Qué es realmente un “desfile planetario”

El término no responde a una categoría técnica estricta. Se utiliza para describir la aparición simultánea de varios planetas en una zona relativamente cercana del cielo. No implica que los cuerpos estén alineados de forma exacta en el espacio, sino que, desde la perspectiva terrestre, se perciben agrupados a lo largo de la eclíptica, el plano en el que orbitan alrededor del Sol.

planetas-zodíaco.jpg El fenómeno permitirá observar varios planetas en una misma franja del firmamento poco después del atardecer.

Este tipo de coincidencias requiere una combinación precisa de posiciones orbitales. Por ese motivo, no ocurre con frecuencia. La posibilidad de observar seis planetas tras el atardecer, con varios de ellos destacándose por su brillo, convierte al evento en una cita astronómica destacada.

Otra ventaja radica en el horario. A diferencia de otras configuraciones que se desarrollan de madrugada, esta tendrá lugar en las primeras horas de la noche. Esa condición facilita la participación de familias, estudiantes y público en general.

Los protagonistas del cielo de febrero

Venus será el objeto más brillante del conjunto, solo superado por la Luna. Con una magnitud cercana a −3,9, funcionará como referencia visual para ubicar a los demás planetas. Júpiter también resaltará por su intensidad luminosa y se mostrará alto en el cielo sureste, dentro de la constelación de Géminis.

Saturno ofrecerá un brillo más moderado, con una tonalidad amarillenta estable que permitirá distinguirlo de las estrellas que titilan. Mercurio representará el mayor desafío entre los visibles a simple vista, debido a su baja altura sobre el horizonte occidental y su rápida desaparición tras la puesta solar.

Urano y Neptuno completarán el cuadro desde posiciones más discretas. Ambos requerirán instrumentos ópticos, incluso bajo cielos oscuros. Urano aparecerá más alto en el firmamento, cerca de la constelación de Tauro, lo que facilitará su observación con binoculares. Neptuno se localizará próximo a Saturno, lo que ayudará a ubicarlo una vez identificado el planeta anillado.

planetas

La ventana ideal de observación comenzará aproximadamente una hora después del atardecer, cuando el cielo alcance la oscuridad suficiente y los planetas aún permanezcan sobre el horizonte.

Cómo y cuándo observar el fenómeno

El 28 de febrero marcará el momento en que los seis planetas se perciban más agrupados para muchas ubicaciones. Sin embargo, la ventana principal se extenderá desde los últimos días de febrero hasta los primeros de marzo. La latitud y las condiciones atmosféricas influirán en la visibilidad.

Un lugar con horizonte despejado hacia el oeste resultará clave para localizar a Mercurio y Venus. También conviene iniciar la observación apenas el cielo oscurezca, ya que los planetas más bajos se ocultarán con rapidez. Júpiter permanecerá visible durante más tiempo, lo que permitirá prolongar la experiencia.

La dinámica cambiará a medida que avance la noche en el cielo. Mercurio y Venus desaparecerán primero, seguidos por Saturno y Neptuno. Urano se mantendrá durante un lapso mayor, mientras que Júpiter será el último en ocultarse.