Violencia narco México: más de mil turistas pasaron la noche varados en un zoológico

Tras la muerte del líder narco "El Mencho", México vivió horas de terror. Cientos de visitantes pasaron la noche cerca de los animales salvajes.

El Gobierno de Jalisco anunció la reactivación paulatina de actividades productivas, servicios y movilidad en el estado.

El ejército de México logró este domingo en Tapalpa, Jalisco, terminar con la vida de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" , fundador y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado el grupo criminal más poderoso de aquel país.

Su muerte desató una violenta contraofensiva de la organización criminal que mantiene bajo fuego a distintos puntos del suelo mexicano , con ataques coordinados contra fuerzas de seguridad, bloqueos de rutas y escenas de guerra urbana.

En este contexto, residentes y turistas que se encontraban en centros de atracción tuvieron que buscar refugio frente a los inminentes ataques del narcotráfico. Así fue por ejemplo con un grupo de turistas que se encontraban en el Zoológico Guadalajara, donde familias enteras tuvieron que pernoctar cerca de los animales salvajes, con el objetivo de cuidar su integridad.

Todos tuvieron que pasar la noche en el estacionamiento de este centro recreativo a bordo de 21 colectivos, cinco camionetas y cuatro autos al ser advertidos de que había numerosos bloqueos de calles, incendios de autos e inclusive tiroteos en algunas zonas de la ciudad.

Previo a la salida, desde el Zoológico Guadalajara indicaron que "aún hay reportes de bloqueos en algunas carreteras", por lo que la evacuación dependía de la situación vial y de órdenes de las fuerzas de seguridad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GuadalajaraGob/status/2025991195277623334?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2025991195277623334%7Ctwgr%5E4a294c725ac9d29748a220a563160bf4629f53a9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2F24-horas.mx%2Festados%2Fmil-080-turistas-pasan-la-noche-resguardados-en-el-zoologico-de-guadalajara-por-ola-de-violencia%2F&partner=&hide_thread=false Desde el Gobierno de Guadalajara entregamos el día de ayer y esta mañana alimentos y artículos de necesidad básica como pañales, botes de leche Nido y fórmula, cajas de toallitas húmedas y cobijas a las niñas, niños y adultos que pernoctaron en el estacionamiento del Zoológico de… pic.twitter.com/NKxtf7lrk1 — Gobierno de Guadalajara (@GuadalajaraGob) February 23, 2026

"No hubo crisis de pánico, ni nada, aunque, por supuesto, había nerviosismo de parte de todos; no tuvimos ningún incidente de consideración", indicó a medios locales el director del Zoológico Guadalajara, Luis Soto.

Luego de varias horas de espera, los grupos que provenían de Nayarit, Colima, Aguascalientes, Zacatecas y Michoacán, lograron partir rumbo a sus hogares. Tras la activación del Código Rojo, los turistas abordaron los colectivos y fueron acompañados y escoltados por oficiales de la Secretaría de Seguridad de Jalisco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/romanortegag/status/2026049689825521890?s=20&partner=&hide_thread=false Las y los visitantes que acudieron ayer al Zoológico Guadalajara y que quedaron varados tras la activación del Código Rojo, ya partieron rumbo a sus hogares en Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit y Michoacán, acompañados y escoltados por oficiales de la @SSeguridadJal. pic.twitter.com/xqk7Zf0IUp — Román Ortega García (@romanortegag) February 23, 2026

Jalisco vuelve a la normalidad tras la activación del "Código Rojo"

El Gobierno de Jalisco anunció la reactivación paulatina de actividades productivas, servicios y movilidad en el estado, luego de los operativos de seguridad implementados en las últimas horas. Autoridades señalaron que la coordinación entre los tres niveles de gobierno permitió avanzar en el restablecimiento del orden y garantizar condiciones para retomar la vida cotidiana.

El transporte público, comercios, bancos, centrales de abasto y servicios municipales comenzaron a normalizar operaciones.

También se indicó que el suministro de combustible y el funcionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara continúan asegurados, con el objetivo de sostener la actividad económica y el flujo de visitantes. De igual manera, durante la jornada del lunes la tensión se sintió entre los turistas que se encontraban en el aeropuerto.

aeropuerto guadalajara

Más de 20 presos se dieron a la fuga tras la muerte del líder narco "El Mencho"

Un ataque armado contra la cárcel de Ixtapa, en Puerto Vallarta, estado de Jalisco, facilitó la fuga de 23 presos y dejó un guardia muerto, informaron este lunes autoridades estatales.

La evasión ocurrió este domingo, en medio de la ola de violencia desatada, tras el operativo militar contra el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según detalló el secretario de Seguridad Pública del Estado, Juan Pablo Hernández, un grupo criminal estrelló un vehículo contra el acceso principal del penal, derribó el portón e inmediatamente abrió fuego contra las instalaciones para garantizar el ingreso.

"La información que se tiene, el pase de lista, son 23 los PPL (personas privadas de la libertad) que están evadidos y ya se están haciendo los alertamientos correspondientes a las diferentes entidades federativas para su captura", detalló Hernández en rueda de prensa.

carcel ixtapa mexico fuga

La fuga ocurrió en medio de bloqueos y ataques en distintas zonas de Jalisco y otros estados, por lo que autoridades federales atribuyen a una reacción del crimen organizado tras el operativo contra Oseguera.