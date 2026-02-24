El potente mensaje de Volodimir Zelenski a cuatro años del inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia

El presidente ucraniano destacó en redes sociales la lucha de sus tropas y dijo que el líder ruso Vladimir Putin “no logró sus objetivos”.

Volodimir Zelenski destacó el papel de la población civil y de las fuerzas armadas de Ucrania en la guerra con Rusia.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski , difundió un mensaje en redes sociales al cumplirse cuatro años del inicio de la ofensiva militar ordenada por Rusia sobre territorio de su país. En esa declaración, el mandatario destacó la lucha de las fuerzas ucranianas y afirmó que el líder ruso, Vladimir Putin, “no logró sus objetivos” .

“Hoy se cumplen exactamente cuatro años desde que Putin inició su ofensiva de tres días para tomar Kiev. Y eso dice mucho de nuestra resistencia, de cómo Ucrania ha luchado durante todo este tiempo”, escribió el mandatario en la red social X.

Además, el mandatario ucraniano destacó el papel de la población civil y de las fuerzas armadas. “Hemos defendido nuestra independencia, no hemos perdido nuestra condición de Estado; Putin no ha logrado sus objetivos. No ha doblegado a los ucranianos; no ha ganado esta guerra ”, enfatizó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ZelenskyyUa/status/2026183302969774260&partner=&hide_thread=false Today marks exactly four years since Putin started his three-day push to take Kyiv. And that says a great deal about our resistance, about how Ukraine has fought all this time. Behind those words stand millions of our people, immense courage, incredibly hard work, endurance, and… pic.twitter.com/9qiqACurhx — Volodymyr Zelenskyy / (@ZelenskyyUa) February 24, 2026

En ese mismo texto, el presidente subrayó que Ucrania continuará trabajando para garantizar la paz y la justicia, y cerró su mensaje con la consigna “¡Gloria a Ucrania!”. La declaración fue acompañada por homenajes a los soldados caídos y por un reconocimiento a quienes siguen combatiendo en distintos frentes del país.

Volodimir Zelenski: “No traicionaremos a Ucrania”

Zelenski remarcó, además, el orgullo que siente por aquellos que defendieron a su país y homenajeó a los soldados ucranianos caídos en combate.

“Estamos orgullosos de todos y cada uno de los que defienden a Ucrania. Honramos la memoria de todos los defensores ucranianos caídos, aquellos que hicieron el sacrificio máximo por una Ucrania libre”, expresó.

En ese sentido, resaltó: “Defenderemos nuestra independencia. No traicionaremos a nuestros héroes. No traicionaremos a Ucrania”, señaló.

“Honor eterno y bendita memoria a todos los guerreros ucranianos caídos”, completó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ZelenskyyUa/status/2026250444364783957&partner=&hide_thread=false Ukraine has withstood numerous strikes thanks to the strength of our warriors. Thanks to those who did not retreat, who became a shield for their country.



We are proud of each and every one who defends Ukraine. We honor the memory of all fallen Ukrainian defenders, those who… pic.twitter.com/ZajCuZEqyr — Volodymyr Zelenskyy / (@ZelenskyyUa) February 24, 2026

Una oración colectiva en la Catedral de Santa Sofía de Kiev se realizó en este cuarto aniversario del inicio de la guerra. En ella se pidió por los soldados ucranianos, por la liberación de prisioneros, por las personas desplazadas y por una paz considerada digna para el pueblo ucraniano.

El búnker de Zelenski y un mensaje a Trump

Zelenski publicó también un video que muestra por primera vez el búnker desde donde se organizó la respuesta inicial a la invasión rusa en 2022. El refugio está ubicado bajo el complejo presidencial y cuenta con túneles, salas de reuniones y espacios destinados a cada rama del poder del Estado.

“Es en este despacho, esta pequeña estancia del búnker de la calle Bankova (donde está la presidencia) donde mantuve mis primeras conversaciones con los dirigentes del mundo entero al principio de la guerra”, explicó el presidente.

En ese lugar, recordó un intercambio con el entonces presidente de Estados Unidos: “Es aquí donde hablé con Joe Biden y donde le dije que necesitaba munición, no un taxi”.

En tanto, durante un acto en la plaza central de Kiev, frente a un memorial improvisado con banderas y retratos de soldados caídos, Zelenski se refirió al actual mandatario estadounidense, Donald Trump, y lo invitó a visitar Ucrania. “Sólo entonces se puede entender de verdad de qué trata realmente esta guerra”, argumentó.

Un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales estimó que la cifra de soldados muertos, heridos o desaparecidos en ambos bandos podría alcanzar los dos millones en los próximos meses, y advirtió que Rusia estaría registrando el mayor número de bajas militares de una gran potencia desde la Segunda Guerra Mundial.