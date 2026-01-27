Guerra en Ucrania: "brutal ataque" ruso con 165 drones provoca una fuerte advertencia de Zelenski

La ofensiva de Moscú apuntó principalmente hacia infraestructura energética e instalaciones civiles en Odesa. Edificios dañados y decenas de heridos.

Rusia lanzó en la madrugada de este martes un ataque con al menos 165 drones sobre distintos puntos de Ucrania . El presidente de este último país, Volodimir Zelenski, calificó como “brutal” a la ofensiva de Moscú y lanzó una fuerte advertencia hacia Estados Unidos y países de Europa . “Esperamos que no se queden callados”, enfatizó.

Según un recuento que el mandatario ucraniano realizó en la red social X, la operación rusa tuvo como objetivo principal la infraestructura energética y las instalaciones civiles de Odesa . Allí, de acuerdo con el informe de Zelenski, el Kremlin lanzó más de 50 drones.

Un video que acompañó a esa publicación mostró los graves daños provocados por el ataque en aquella ciudad portuaria del sur de Ucrania, que desde el inicio de la guerra se convirtió en una de las más afectadas por los bombardeos rusos de larga distancia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ZelenskyyUa/status/2016072702851719430&partner=&hide_thread=false A brutal drone attack on Odesa. The Russians launched more than 50 drones at the city, with energy infrastructure and civilian facilities as the primary target. Five residential buildings were damaged as a result of this strike, with significant destruction to apartments and… pic.twitter.com/lorBXNRg0x — Volodymyr Zelenskyy / (@ZelenskyyUa) January 27, 2026

“La destrucción es colosal y los trabajos de reconstrucción requieren de un largo tiempo para que el equipamiento vuelva a funcionar”, manifestó DTEK, la empresa privada propietaria de la infraestructura afectada por el bombardeo, en un comunicado oficial.

Las consecuencias de un nuevo ataque ruso

Zelenski precisó que cinco edificios residenciales resultaron dañados como resultado de este ataque y que en esos lugares detectaron “una destrucción significativa en apartamentos y escaleras”. También indicó que uno de los drones rusos impactó un lugar de oración de cristianos evangélicos.

Además, aseguró que hasta esta madrugada los reportes oficiales en Odesa hablaban de decenas de heridos, entre las cuales se encontraban menores de edad.

Ucrania 2 Dramáticas imágenes del rescate de personas afectadas por el ataque de Rusia en Odesa, al sur de Ucrania.

“Todos los servicios de emergencia están desplegados en el lugar para brindar asistencia. La operación de rescate continuará hasta que se determine el destino de todas las personas atrapadas bajo los escombros”, añadió el mandatario ucraniano.

En paralelo, Zelenski dijo que otras regiones de su país también fueron atacadas durante la noche e incluyó en ese grupo a Lviv, Dnipropetrovsk, Nikolaev, Odesa, Sumy y Járkov.

Allí, según el presidente, “los rusos atacaron instalaciones energéticas y otras infraestructuras críticas” y también se reportaron heridos, aunque al igual que en Odesa, no precisó el número específico.

Ucrania 3 Bomberos trabajan en uno de los edificios en llamas tras el ataque masivo ruso con drones en Ucrania

Zelenski señaló que, de los 165 drones lanzados por Rusia, unos 100 eran "shaheds". El dato fue ratificado por el gobernador de Nikolaev, Vitali Kim. “Anoche el enemigo atacó la región con drones Shahed 131/136 y con drones de imitación (de los drones de ataque) de varios tipos. El principal golpe fue dirigido a infraestructura energética”, informó el funcionario.

“Cada ataque ruso erosiona la diplomacia vigente”, dijo Zelenski

Este año, Rusia lanzó varias ofensivas masivas apuntando hacia la estructura energética ucraniana, dejando a varias regiones durante días sin luz, calefacción ni agua corriente. Actualmente, según el Gobierno de Ucrania, el país atraviesa el período invernal más frío en las últimas dos décadas.

El escenario actual, sumado a los bombardeos de esta madrugada, provocaron otra fuerte reacción de Zelenski, quien en la misma publicación de X destacó: “Cada ataque ruso de este tipo erosiona la diplomacia vigente y socava los esfuerzos de los socios que contribuyen al fin de esta guerra”.

“Esperamos que Estados Unidos, Europa y otros socios no se queden callados y recuerden que lograr una paz verdadera requiere presión precisamente sobre Moscú: sanciones, el bloqueo de las operaciones rusas y toda la infraestructura de la flota petrolera rusa”, advirtió.

Y agregó: “Sin presión sobre el agresor, las guerras no se detienen, al igual que no se detienen sin el apoyo a quienes defienden la vida”.

Zelenski Zelenski, junto a la delegación ucraniana que estuvo en Abu Dabi negociando con las partes estadounidense y rusa el final de la guerra.

“Se necesita un apoyo estable para nuestro pueblo y nuestros soldados, y una implementación más rápida de los acuerdos. ¡Gracias a todos los que comprenden esto y nos ayudan!”, completó.

Con la mediación de Estados Unidos, ucranianos y rusos se reunieron en los últimos días en Abu Dabi para trabajar en un acuerdo a través del cual puedan poner fin a la guerra y se esperan nuevos encuentros en los próximos días.