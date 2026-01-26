Polémica en Australia: sacrificarán perros dingos tras la muerte de una turista canadiense

El gobierno afirma que la manada representa un riesgo para la seguridad, mientras el pueblo denuncia que no fue consultado sobre los dingos de K’gari.

Tras la muerte de una turista canadiense en K’gari, el gobierno de Australia anunció el sacrificio de perros dingos , una medida que generó críticas de comunidades originarias y ambientalistas por la falta de consulta previa.

El gobierno de Queensland anunció la eliminación de una manada de diez dingos vinculada al incidente , luego de que la autopsia revelara signos de ahogamiento y mordeduras.

Según los informes forenses, las marcas de los ataques ocurrieron antes del deceso, aunque aclararon que no es probable que las mordeduras de dingo hayan causado la muerte inmediata . A pesar de esta precisión, el ministro Andrew Powell justificó la medida alegando que los animales representaban un riesgo inaceptable para los visitantes.

Ejecución de los perros y rechazo de los pueblos originarios

El operativo ya se cobró la vida de seis animales el pasado sábado, los cuales fueron capturados y sometidos a lo que el gobierno describe como una eutanasia humanitaria. El ministro Powell declaró que la tragedia ha afectado profundamente a los habitantes de Queensland y ha tocado los corazones de personas en todo el mundo, defendiendo la decisión como un paso necesario para el interés público.

Perros dingos (1)

Sin embargo, para el pueblo Butchulla, quienes coadministran la isla y consideran a estos animales (wongari) como seres sagrados, la medida es una falta de respeto absoluta a sus títulos nativos y a su cultura ancestral.

Christine Royan, secretaria de la corporación aborigen Butchulla, calificó la acción como una matanza injustificada y se mostró devastada por el accionar oficial.

“Este gobierno no tiene respeto por los pueblos de las Primeras Naciones. Es una vergüenza”, sentenció Royan, subrayando que la eliminación de toda una manada rompe con los protocolos de convivencia que han mantenido por siglos.

Impacto ecológico y el problema del turismo

Desde el ámbito académico, las advertencias son alarmantes respecto al futuro de la especie. Bradley Smith, experto de la Universidad Central de Queensland, señaló que la población de dingos en K’gari ya es limitada y que remover familias enteras es un desastre genético.

“Cada vez que eliminas a un individuo, y particularmente a toda una familia, estás quitando toda su genética de una población ya restringida”, explicó Smith, quien estima que la especie podría extinguirse en un plazo de 50 a 100 años si continúan estas políticas de sacrificio ante cada conflicto con humanos.

Compró un león como mascota en su patio pero todo acabó de una manera trágica

En el mes de mayo de 2025 se conoció la noticia de que un hombre que adquirió un león para intentar domesticarlo y tenerlo como mascota en el jardín de su casa, situada en la provincia de Nayaf, al sur de Irak, fue atacado y devorado por el animal.

El insólito episodio ocurrió en una vivienda de la ciudad de Kufa, donde la víctima, de 50 años, acostumbraba a realizar ese tipo de prácticas no solo con leones sino también con otras especies salvajes.

“Un ciudadano fue atacado por un león en su propio jardín y murió instantáneamente", confirmó el portavoz de la Policía de Nayaf, Rudaw Mufid Tahir, según informó el medio kurdo Rudaw.

León Irak.jpg El hombre devorado por el león en Irak acostumbraba a tener animales salvajes como mascotas.

El funcionario agregó que, cuando llegaron las fuerzas de seguridad, "el león se había comido gran parte del cuerpo del hombre. “Como se negó a abandonar los restos, nos vimos obligados a dispararle y matarlo", detalló.

Sin embargo, esta teoría se contrapone con otras volcadas en sus sitios web por medios locales, que afirmaron que fue un vecino quien al ver que el león se abalanzó sobre el hombre le disparó en siete oportunidades con un rifle tipo Kalashnikov. Endilgan esta hipótesis a los testimonios recogidos en la escena por la televisión local.

Sostuvieron, además, que pese a esa rápida respuesta, la situación del dueño del león era crítica, porque presentaba heridas de gravedad causadas por las garras y los colmillos del animal. Si bien fue llevado al Hospital Al-Sadr, en la ciudad de Najaf, no pudieron hacer nada para salvarlo.

El cadáver de la víctima quedó a disposición del servicio de medicina forense para completar las pericias correspondientes. En paralelo, iniciaron las investigaciones sobre el incidente.