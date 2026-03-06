Colapinto en el GP de Australia: tras los ensayos, a qué hora clasifica Franco en Melbourne

El piloto argentino cerró las primeras dos prácticas libres en Melbourne, en el arranque del calendario 2026 de Fórmula 1.

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto , terminó en el puesto 18 en la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Australia , correspondiente a la primera fecha del calendario de la Fórmula 1 .

Colapinto y Pierre Gasly, terminaron en dentro del pelotón de las últimas posiciones (18° y 16° respectivamente) en la que fue la segunda sesión libre en Melbourne. El tiempo del argentino fue de 1:22.619, el del francés fue de 1:22.167, con una diferencia de 452 milésimas entre sus monoplazas.

El líder del segundo ensayo fue Oscar Piastri con McLaren, quien hizo un tiempo de 1:19.729 sobre el final del entrenamiento, superando a los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2029815659379708191&partner=&hide_thread=false An F1 debut for @FranColapinto at Albert Park



Time to keep plugging away. pic.twitter.com/CTVEepF2Kc — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 6, 2026

La acción en pista continuará este viernes a las 22:30 (hora de Argentina) con la tercera práctica y la clasificación será este sábado a las 2 de la mañana, mientras que el Gran Premio se largará el domingo a la 1 de la mañana.

Qué pasó en la primera práctica libre del Gran Premio de Australia

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, arrancó el calendario 2026 de la Fórmula Uno con un decimosexto lugar de la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Australia, correspondiente a la primera fecha del calendario.

La sesión contó con inconvenientes mecánicos en distintos competidores: el más afectado fue el Aston Martin de Fernando Alonso, que no pudo rodar en todo el entrenamiento, así como su compañero Lance Stroll debió abortar su participación y el Williams de Alexander Albon se quedó sin potencia en plena recta.

Por su lado, el argentino tuvo un mejor tiempo de 1:23.325, a más de tres segundos de la punta, y tuvo un único inconveniente, con un despiste en la salida de la curva 3 que lo hizo tocar el pasto.

Además, el líder de la práctica fue el monegasco de Ferrari Charles Leclerc, que paró el cronómetro con un 1:20.267 sobre el final del entrenamiento, superando por cuatro décimas al segundo, el inglés Lewis Hamilton, que también corre con la escudería italiano. Tercero cerró Max Verstappen, con Red Bull y un 1:20.789.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2029786798235238835&partner=&hide_thread=false Stationary Max



Verstappen's Red Bull comes to a halt at the end of the pit lane before being pushed back to the garage by his team #F1 #AusGP pic.twitter.com/MClpmbYNR1 — Formula 1 (@F1) March 6, 2026

La primera práctica libre de la temporada 2026 de Fórmula 1 fue marcada, como no sucedía hace algunos años, por los problemas mecánicos.

Nada más empezar comenzaron los inconvenientes: el Racing Bulls del inglés Arvin Limdblad se detuvo antes de poder salir de los boxes, mientras que el australiano Oscar Piastri, de McLaren, reportaba problemas con el acelerador, incapaz de darle la potencia deseada a su auto.

Tampoco faltaron problemas para Lando Norris, vigente campeón del Mundo, que a los siete minutos se quejó del comportamiento de su auto a la hora de bajar marchas, denotando inconvenientes con la caja de cambios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2029744005404062153&partner=&hide_thread=false VIRTUAL SAFETY CAR



Alex Albon stops out on track, with the team reporting a hydraulic issue over the radio #F1 #AusGP pic.twitter.com/em7Y9T4xmJ — Formula 1 (@F1) March 6, 2026

Por su lado, el piloto español Fernando Alonso no pudo salir a la pista por inconvenientes en su nuevo motor Honda, la misma marca que le había dado montones de dolores de cabeza entre 2016 y 2017 cuando corría con McLaren, mientras que su compañero de equipo tuvo que devolver el auto al box algunos minutos antes de lo esperado, con similares problemas con la unidad de potencia.

Colapinto tuvo una sesión con pocos inconvenientes, tan solo tuvo una salida de pista en la curva 3, cuando se pasó de frenada y terminó bloqueando los neumáticos y haciendo una incursión por el césped aledaño al asfalto.

Más allá de eso, el pilarense no tuvo problemas, aunque el coche no se destacó por tener buen ritmo, y terminó dos puestos por encima de su compañero de escudería, y principal rival, el francés Pierre Gasly.