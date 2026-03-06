Dura sanción en Brasil a un futbolista por decir que "no debían poner a una mujer a arbitrar un partido"

El defensor de Red Bull Bragantino Gustavo Marques recibió 12 partidos de suspensión tras criticar a Daiane Muniz, árbitra de un partido por el torneo paulista.

El futbolista Gustavo Marques recibió una dura sanción en Brasil por decir que “ no debían poner a una mujer a arbitrar ”. El defensor brasileño de Red Bull Bragantino, quien apuntó contra Daiane Muniz luego de un partido por el torneo paulista, recibió 12 partidos de suspensión por sus comentarios misóginos.

La resolución fue comunicada por el organismo disciplinario del fútbol paulista, que además le impuso al jugador una multa de 30.000 reales brasileños , equivalente a unos 5.700 dólares.

Las polémicas declaraciones fueron realizadas tras el encuentro de cuartos de final del campeonato paulista entre Red Bull Bragantino y San Pablo , el pasado 21 de febrero, partido en el que el equipo de Marques perdió 2-1 y quedó eliminado del torneo.

Luego de ese cruce, Marques cuestionó públicamente el arbitraje durante una entrevista televisiva. “Era nuestro sueño llegar a la semifinal o incluso a la final, pero ella arruinó nuestro partido", disparó el futbolista de 24 años.

"Creo que la federación de fútbol del estado de San Pablo tiene que mirar partidos de esta importancia y no dárselos a una mujer. No sirve de nada que juguemos contra San Pablo, Palmeiras, Corinthians, y pongan a una mujer a arbitrar un partido de esta importancia”, completó.

El caso llegó hasta el Tribunal de Justicia Deportiva del Estado de San Pablo, que inició un proceso disciplinario y resolvió aplicar la suspensión y la multa.

Los fundamentos de la sanción

La decisión se fundamentó en los artículos 243-F y 243-G del Código Brasileño de Justicia Deportiva, que contemplan sanciones por ofensas al honor y actos considerados discriminatorios dentro del ámbito deportivo.

Daiane Muniz La árbitra Daiane Muniz fue cuestionada por el futbolista de Red Bull Bragantino luego de un partido por el torneo paulista.

La suspensión de 12 partidos se aplicará en todas las competiciones organizadas por la federación de fútbol del estado de San Pablo, lo que implica que Marques no podrá disputar encuentros de torneos estaduales organizados por esa entidad durante ese período.

El castigo, sin embargo, no impide que el futbolista participe en competencias de nivel nacional, porque no se extiende a torneos organizados por la Confederación Brasileña de Fútbol, como la Liga brasileña o la Copa de Brasil.

Las disculpas del futbolista: “Estaba nervioso”

Después de la controversia generada por sus declaraciones, Gustavo Marques publicó un mensaje de disculpas en sus redes sociales y explicó que había hablado con la árbitra involucrada.

“Estaba nervioso y realmente frustrado con mi equipo y dije cosas que no debería haber dicho", expresó el defensor. " Esto no justifica mi actitud y pido disculpas a todas las mujeres y especialmente a Daiane, lo que he hecho personalmente en el estadio”, aseguró.

"Estaba nervioso y realmente frustrado con mi equipo y dije cosas que no debería haber dicho", expresó el defensor en sus redes sociales.

En el mismo mensaje añadió: “Reconozco mi error y la poco feliz de mi declaración. Estoy muy triste y lo siento desde el fondo de mi corazón”.

“Espero salir de este episodio como una mejor persona. Prometo aprender de este error”, completó.

La declaración oficial del club

El club Red Bull Bragantino también adoptó medidas internas. Dijo que “impondrá al jugador una multa del 50% de sus ingresos totales como consecuencia de las declaraciones sexistas que realizó contra la árbitra Daiane Muniz tras el partido contra el San Pablo”.

Además, informó que “no será convocado para el partido contra el Athletico-PR del miércoles”.

La institución detalló, en paralelo, el destino del dinero recaudado por la sanción económica. “El dinero de la multa será donado a la ONG Rendar, que atiende a mujeres vulnerables en la región de Bragantina”, precisó.

El club Red Bull Bragantino publicó en redes sociales: "O Red Bull Bragantino informa que o zagueiro Gustavo Marques receberá uma multa de 50% do total de seus vencimentos em consequência das declarações machistas feitas contra a árbitra Daiane Muniz, após a partida contra o São Paulo."

En el mismo comunicado, el club informó que mantiene contactos con organizaciones locales para ampliar iniciativas vinculadas a programas sociales.

“Red Bull Bragantino está en conversaciones con la propia ONG y con otras instituciones de Bragança Paulista para que las medidas sociales y educativas, que ya se realizan durante todo el año, puedan intensificarse y difundirse dentro del club y en nuestra sociedad”, completó la institución paulista.