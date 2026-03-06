Hay mucha preocupación de los vecinos del barrio Progreso por robos y piden una reunión con la Policía

Al igual que otras zonas de la capital neuquina, las familias no quieren quedarse de brazos cruzados ante el avance de la delincuencia. Apuntan a la prevención.

Varios vecinos del barrio Progreso están muy preocupados por una serie de hechos delictivos y quieren reunirse con los responsables de la Comisaría Tercera.

Como ocurre con otros puntos de la capital neuquina, los vecinos del barrio Progreso decidieron movilizarse por los hechos de inseguridad y pedir una reunión urgente con las autoridades policiales de la jurisdicción. Las familias no ocultan su temor por la impunidad que muestran los delincuentes, ingresando a las propiedades a plena luz del día.

La preocupación viene de hace tiempo pero recién en los últimos días se resolvió avanzar en gestiones con el fin de obtener respuesta por parte de la Policía provincial . Este jueves, un grupo de vecinos del Progreso, difundieron una nota que enviaron al presidente de la comisión vecinal, Marcel Pailacura , donde le piden que convoque a una reunión con los responsables de la Comisaría Tercera . En cuanto a los tiempos, recalcaron que el trámite se desarrolle con carácter de urgente.

“Motiva nuestro pedido el encontrarnos preocupados por la cantidad de hechos delictivos que se dan a diario en nuestra zona, realmente estamos muy asustados ya que varias vecinas han vivido situaciones de peligro con delincuentes que lograron ingresar a sus patios, sin problema y con la libertad de robarnos a plena luz del día”, destacaron.

"Estamos en modo alerta"

Sin ocultar la necesidad de un acompañamiento en las gestiones, los vecinos expresaron que “por estas situaciones estamos en modo alerta y necesitamos hablar con nuestras instituciones barriales para tomar medidas”.

La inquietud de los vecinos del barrio Progreso no es muy distinta a la que manifestaron días atrás algunas familias del barrio Melipal luego de que un delincuente intentó ocultarse en una casa particular.

nota barrio progreso Gentileza

La situación preocupante, que se da en un sector cercano a las calles Moritán y Newman, fue expuesta por el vecino Miguel Ángel Contreras, quien en diálogo con LU5 reveló como tuvo que correr a un ladrón que pretendía ocultarse en su casa. Debido a que se le enganchó la remera en las rejas, el sospechoso terminó huyendo.

Una plaza que "no se puede usar"

De igual modo, el incidente protagonizado por el delincuente sirvió para que los vecinos explicaran que en una plaza cercana, ubicada frente al domicilio de Contreras, se reúnen personas desconocidas y consumidoras de drogas. "Es una plaza hermosa, pero ya no se puede usar. Los chicos del barrio no van porque hay mucha 'vagancia' consumiendo y fumando", lamentó Contreras.

La situación de inseguridad ha escalado al punto de que los residentes han tenido que modificar sus hábitos de vida. Muchos han instalado alarmas, cámaras de seguridad y mantienen grupos cerrados de comunicación para alertarse sobre movimientos sospechosos. Contreras mencionó que incluso se registraron peleas con personas armadas en los semáforos cercanos, lo que motivó el pedido de una reunión urgente con el jefe de la Comisaría 21.

A pesar de las medidas de seguridad privada y la organización vecinal, prima el sentimiento de desprotección. "Anoche no pegué un ojo, me quedé con esa sensación de que esta gente puede volver en cualquier momento", confesó la víctima del frustrado intento de ingreso a su casa.