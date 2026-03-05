Insólito: una conocida aerolínea sancionará a pasajeros que no usen auriculares durante el vuelo

La compañía endureció sus condiciones de servicio y a quienes no cumplan podrá expulsarlos del avión o prohibir futuros viajes.

La nueva norma de la aerolínea busca reducir el ruido en cabina y mejorar la convivencia entre los viajeros durante los vuelos.

Una aerolínea decidió endurecer sus normas a bordo y comenzará a sancionar a los pasajeros que reproduzcan audio o video en sus dispositivos sin utilizar auriculares durante el vuelo.

La medida fue incorporada al contrato de transporte y busca reducir las molestias en cabina , tras un aumento de las quejas de viajeros que reclamaban un ambiente más silencioso y respetuoso.

La empresa United Airlines comunicó que se reserva la potestad de retirar del avión , negar abordar futuras veces e incluso exigir reembolsos de gastos a quienes insistan en reproducir música , videos o cualquier contenido con sonido sin utilizar auriculares .

Esta política, que contempla varios niveles de sanción, introduce nuevas reglas frente a las posibles molestias que pueden surgir en el vuelo, una situación que la aerolínea busca evitar para mejorar la convivencia a bordo.

Prohibición estricta y sanción económica

El reglamento actualizado incorpora una cláusula inédita en el sector: cualquier pasajero que “no use auriculares mientras escucha contenido de audio o video” podrá ser excluido de manera permanente de la aerolínea, como lo precisa el documento recogido por la revista estadounidense Parade.

AVIÓN

El cambio, implementado discretamente el viernes pasado, forma parte del apartado de “rechazo de transporte” del contrato de transporte, que establece las causales de negativa —definitiva o temporal— de acceso a los servicios de la compañía.

Bajo el nuevo texto, los pasajeros que infrinjan esta normativa además deberán hacerse cargo de “cualquier pérdida, daño o gasto de cualquier tipo” que su conducta ocasione a United Airlines. Esta disposición convierte la omisión deliberada del uso de auriculares en motivo de expulsión y posibilidad de indemnización a la empresa, una medida sin precedentes en las aerolíneas de Estados Unidos según lo señalado por CBS News.

Objetivo de las nuevas reglas

El experto en viajes Scott Keyes, fundador de la plataforma de ofertas aerocomerciales Going(antes Scott’s Cheap Flights), indicó a CBS News que ninguna otra aerolínea estadounidense de gran tamaño impone sanciones de este nivel por esta conducta.

Señaló: “Las aerolíneas incentivan a los pasajeros a usar auriculares, pero ninguna advierte de forma explícita que el incumplimiento puede ser motivo de expulsión del avión”. Agregó que la mayoría de los viajeros ya tienden a comportarse de esa manera y que la situación surge cuando algunos usuarios generan molestias con ruidos audibles.

La página web de United Airlines aclara que los usuarios que olviden sus auriculares pueden solicitar unos de cortesía si están disponibles: “Si olvidas tus auriculares para el vuelo, si hay disponibles puedes pedir unos gratis”, señala el portal oficial.

AVIÓN (1)

Alcance normativo: conducta y seguridad a bordo

El endurecimiento de las reglas no se limita al uso de auriculares. El contrato de transporte, bajo su Regla 21, habilita a United Airlines a negar el embarque o expulsar a pasajeros cuya actitud repercuta en la seguridad, la tranquilidad, o cause incomodidades al resto de ocupantes o a la tripulación.

Las causas incluyen “comportamiento disruptivo o violento”, viajar descalzo o con ropa inapropiada, generar condiciones de mal olor (salvo excepciones por discapacidad) y oponerse a la prohibición de llamadas de voz o video después del cierre de puertas de la aeronave, durante el rodaje previo al despegue, o en vuelo, según detalla Parade.

Los nuevos términos establecen límites precisos de convivencia dentro de la compañía: reproducir sonido sin auriculares pasa de la tolerancia a la sanción, con consecuencias legales y económicas para quienes decidan ignorar la nueva normativa.