Era recolector de basura, ganó millones en la lotería pero lo perdió todo y terminó en la calle

Se volvió multimillonaria de la noche a la mañana pero en poco tiempo su fortuna desapareció. ¿Qué pasó?

El hombre obtuvo una fortuna en la lotería, dilapidó el dinero en pocos años y terminó regresando a trabajos manuales.

La lotería es la promesa de una vida nueva. Para muchos, ganar millones significa dejar atrás las preocupaciones económicas y empezar desde cero. Sin embargo, la experiencia demuestra que el dinero repentino no siempre trae estabilidad. La historia de un joven se convirtió en uno de los ejemplos más impactantes de ascenso y caída tras obtener un premio millonario.

Michael Carroll tenía apenas 19 años cuando su vida cambió por completo. Era recolector de basura en la ciudad inglesa de Norfolk y llevaba una vida modesta marcada por trabajos físicos exigentes y noches agitadas. Un día, casi por impulso, compró un boleto de lotería con una combinación improvisada de números.

Esa decisión aparentemente trivial terminó convirtiéndose en uno de los giros más dramáticos de fortuna en la historia reciente del Reino Unido. El premio que obtuvo transformó su vida en cuestión de horas , pero también desató una cadena de excesos, problemas legales y malas decisiones que terminaron por borrar su fortuna en pocos años.

El día que un boleto cambió su destino

La historia comenzó con una jornada común. Carroll despertó tarde, con resaca y cansancio acumulado. Tras ducharse, salió a cumplir su turno de trabajo como recolector de residuos en Norfolk. Era un empleo duro, especialmente para alguien acostumbrado a largas noches de fiesta.

caroll3 Michael Carroll ganó millones en la lotería a los 19 años y se convirtió en una celebridad mediática por su vida de excesos.

Al terminar su jornada pasó por una agencia de lotería. Compró un boleto y eligió números casi al azar. Durante el proceso incluso olvidó completar la combinación y agregó el último número sin pensarlo demasiado.

Al día siguiente llegó la noticia inesperada. El joven de 19 años había ganado 9,8 millones de libras, una cifra que en ese momento superaba los 13 millones de dólares.

Los medios británicos comenzaron una búsqueda frenética para descubrir quién era el nuevo millonario. Cuando finalmente apareció ante la prensa, la sorpresa fue doble. Primero por su edad. Segundo por un detalle que llamó la atención de todos: Carroll llevaba una tobillera electrónica porque estaba en libertad condicional.

Su pasado incluía peleas, drogas y pequeños delitos. Durante las primeras entrevistas aseguró que quería cambiar su vida y dejar atrás esos problemas. Poco después renunció a su trabajo como recolector de basura.

Fiestas, excesos y una fortuna que se evaporó

La vida de Carroll se transformó rápidamente en un espectáculo mediático. Compró una gran mansión, autos deportivos y una motocicleta de alta cilindrada. También lucía joyas llamativas: cadenas de oro enormes, anillos en cada dedo y pulseras brillantes.

La casa que adquirió se convirtió en el centro de fiestas interminables. Según testigos, el lugar funcionaba como una reunión permanente con música fuerte, alcohol y drogas.

Carroll confesó que muchas mañanas comenzaban con vodka y cocaína. La llegada constante de champagne era otro símbolo de su estilo de vida descontrolado. Camiones enteros descargaban cajas de bebidas que él y sus amigos consumían en pocas horas.

La fama también lo llevó a participar en eventos mediáticos. Apareció en programas de televisión, protagonizó documentales y hasta subió a un ring para participar en una pelea de boxeo amateur.

La prensa comenzó a llamarlo “El Gran Gatsby”, en referencia al personaje de la famosa novela de Francis Scott Fitzgerald. La comparación apuntaba a las fiestas extravagantes y al ambiente de lujo que rodeaba su nueva vida. Pero detrás del espectáculo, el dinero comenzaba a desaparecer.

Se gastó toda la fortuna y se quedó sin nada

Los problemas legales continuaron durante los años de riqueza. Carroll acumuló decenas de detenciones por distintos incidentes, desde exceso de velocidad hasta daños a la propiedad.

Su adicción al alcohol y las drogas también se intensificó. En paralelo, varias inversiones resultaron fallidas o terminaron en estafas.

carroll El británico que obtuvo una fortuna en la lotería dilapidó el dinero en pocos años y terminó regresando a trabajos manuales.

Parte del dinero se destinó a donaciones generosas a familiares y a aportes económicos para el club de fútbol Rangers, del que era fanático. Sin una administración ordenada, la fortuna comenzó a reducirse de manera acelerada.

Con el tiempo, la mansión se deterioró y Carroll decidió venderla. El precio que obtuvo resultó muy inferior al que había pagado originalmente. Para 2008 la situación era evidente: el ganador de millones estaba completamente arruinado. Incluso reconoció que había gastado una suma enorme en drogas durante aquellos años. La caída fue brutal. Durante un período llegó a vivir en una pensión destinada a personas sin hogar.

Con el paso del tiempo logró reorganizar su vida. Se mudó a un pequeño pueblo escocés, consiguió empleo nuevamente en trabajos manuales y recuperó cierta estabilidad.

Hoy, con más de 40 años, Michael Carroll volvió a trabajar en tareas físicas como recolección de basura y trabajos vinculados al carbón. Lleva una vida tranquila, lejos de los millones y de la exposición mediática.