Unas mil empresas de Santa Fe podrían asociarse en Neuquén

Lo anunció el gobernador Pullaro, luego de la firma de un convenio de cooperación que suscribió con Rolando Figueroa.

Los gobernadores de la provincia de Neuquén , Rolando Figueroa , y de Santa Fe, Maximiliano Pullar o, firmaron este jueves en la sede del Centro Pyme un convenio de cooperación para el desarrollo de industrias e intercambio de tecnologías , vinculados a los sectores del petróleo, gas, producción y turismo.

En sus discursos, ambos mandatarios destacaron el rol de las provincias en el crecimiento del país. “Acá ganan las dos partes, en donde actores políticos nos podemos asociar con el sector privado para poder potenciar que en cada una de las provincias se edifiquen las tareas pertinentes como para que la Argentina sea grande”, destacó Figueroa.

Pullaro puntualizó que desde 2018 su gobierno conformó una mesa de gas minería y petróleo, que en la actualidad está integrada por unas 350 empresas en la provincia de Santa Fe, que “trabajan y que diseñan al lado del gobierno provincial políticas públicas para poder seguir trabajando y poder seguir apostando a este país, pero fundamentalmente también para poder brindarle servicios a esto que hoy es una gran explosión”.

Al cierre del encuentro y consultado por LM Neuquén respecto a qué cantidad de firmas santafesinas estarían interesadas en asociarse dentro de la provincia de Neuquén, el gobernador de Santa Fe dijo que “alrededor de más de mil empresas podrían estar trabajando al lado de empresas neuquinas, es el desafío que tenemos”.

Respecto a cómo funcionaría esa asociación, Pullaro respondió: “Lo dijo muy claro el gobernador Figueroa. Aquí hay una ley que defiende a las empresas neuquinas, y a las cuales las empresas santafesinas se tienen que adaptar, fundamentalmente en materia de colaboración y de asociación, pero fundamentalmente para potenciar el desarrollo productivo que hay aquí, pero que también que hay en otros puntos de la República Argentina”.

Sostuvo que el “desafío es poder asociarnos, colaborar en lo que las empresas neuquinas en este momento necesitan, y desde ese lugar siempre está la disposición. Toda la historia que tiene la industria santafesina se pone a disposición de esta nueva etapa que tiene la República Argentina”.

Por su parte, Figueroa se refirió a cómo podrían cuadrar las cuestiones impositivas y al programa Invierta Neuquén en esta asociación. “Nosotros tenemos el Invierta Neuquén, que es algo que está plenamente vigente y que vamos a seguir difundiendo con las empresas para que lo puedan tomar. Son ventajas tributarias y de otra índole crediticia también muy importantes, herramientas que, por supuesto, lo ponemos a disposición de la actividad privada”, dijo.

“Se ha abierto hace poco y ya hay algunas que han manifestado, o se han inscripto. Están averiguando y muchas se sorprenden por la cantidad de beneficios. Pero varias están viendo cómo se pueden involucrar en distintos sectores de la economía, hay mucho interés”, advirtió.

Visita a Vaca Muerta

La agenda de Pullaro en Neuquén, según lo informó el propio gobernador de Santa Fe, incluirá una reunión con Figueroa y el equipo del gobierno de la provincia. “Y, posteriormente, con las empresas y el equipo del Ministerio de Desarrollo Productivo habrá una agenda de coordinación y cooperación”, precisó.

Para este viernes, visitará Vaca Muerta y “todo lo que es este polo productivo en expansión, que nos da mucha esperanza para que la República Argentina pueda tener un camino diferente”. “Nosotros - indicó Pullaro - estamos convencidos que ese camino es con la generación de empleo y con el crecimiento económico, y desde ese lugar Santa Fe quiere colaborar”.