Espectáculos La Mañana Dalila Qué le pasa a Dalila: se desmayó en pleno show y hay preocupación

Nuevamente la cantante Dalila despertó preocupación en sus fanáticos como también en el mundo del espectáculo debido a que fue vista en malas condiciones en medio del show que dio en una localidad de la provincia de Santa Fe, del cual tuvo que ser retirada en los brazos de una persona que la asistió para que se baje del escenario.

La información fue revelada por el periodista Fede Flowers a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales. “Muy preocupante: nuevamente Dalila en una situación muy confusa, esta vez la sacaron desmayada de un show en Avellaneda, Santa Fe hace unos días. Lo que hizo que hace minutos cancelara su show en el teatro Mercedes Sosa en Tucumán previsto para este viernes 27 de febrero", contó el periodista junto a los videos del momento en el que la retiran del lugar.

Producto de esta situación incómoda donde se la vio una situación confusa, comunicaron la decisión de cancelar la presentación en Tucumán con un comunicado oficial: "El show de Dalila, previsto para el viernes 27 de febrero, será reprogramado para el viernes 6 de marzo por motivos de salud de la artista. Lamentamos los inconvenientes que este cambio pueda ocasionar y agradecemos la comprensión del público. Las entradas adquiridas son válidas para la nueva fecha. En caso de no poder asistir, próximamente se informará el procedimiento correspondiente para acceder a la devolución”.