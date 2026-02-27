Espectáculos La Mañana Barby Franco Por "el tete", Barby Franco enfrentó las críticas de sus seguidores

Las redes sociales no dejan pasar nada e instantáneamente aprovechan diversas publicaciones para opinar sobre los temas. Esta vez fue Barby Franco, la esposa de Fernando Burlando, quien recibió un sinfín de comentarios donde la criticaron por una publicación de su hija Sarah Burlando en su regreso al colegio.

Es que llamativamente la niña apareció en las imágenes caminando junto a un carrito, con el uniforme del colegio puesto y un detalle que generó repercusiones: un chupete en su boca. Esta situación generó una fuerte opinión de los seguidores que le pidieron que se lo saque: "Fuera ese chupete, no le hace bien", "Sacale el chupete Barbara", escribieron algunos usuarios casi ordenándole que tome la decisión con la niña que en diciembre pasado cumplió 3 años.

Cansada de la opinión pública sobre decisiones personales, respondió con dureza en sus historias de Instagram. “¿Pueden dejarnos en paz?“, escribió en una captura de pantalla de un chat donde un usuario le insistió con que le saque el chupete. Para dejar en claro la postura al respecto y cuáles son los pasos a seguir, Franco agregó: “Mi hija tiene sus tiempos, yo se los respeto y el colegio la acompaña”.