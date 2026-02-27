Espectáculos La Mañana famosa Quién es la famosa que está internada en un neuropsiquiátrico

Ángel De Brito había generado una fuerte preocupación en torno a un personaje del mundo del espectáculo cuando afirmó en el programa Storytime, por Bondi Live, que no se conocía paradero: “No la encuentra nadie. Si alguien la ve -viva- quiero una imagen, porque nadie la puede encontrar. Ella me mandó un mensaje hace un tiempo, y no se rían porque desapareció de verdad”, había dicho.

En su mensaje hacía referencia a Leevon Kennedy que ha quedado marcada en la historia de la farándula por su teoría de que es hija de John Kennedy y Marilyn Monroe y otras historias que carecen de sustento para sacar conclusiones sobre su veracidad. Más tarde fue el propio periodista quien se dio novedades sobre la situación de la mediática.

"Está internada en una clínica psiquiátrica. Tras seis meses desaparecida de redes, se supo que ya había estado internada el año pasado por decisión familiar en la provincia de Buenos Aires y desde entonces no tuvo actividad pública", contó en un posteo de X (ex Twitter) dándole una respuesta a su propio interrogante.