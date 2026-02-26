Ricky Martin vuelve a la Argentina: cuándo y dónde se podrán comprar las entradas

Días atrás, el artista puertorriqueño, Ricky Martin , publicó un mensaje en sus stories de Instagram que alegró a los fans argentinos. “Nos vemos en abril Argentina, Uruguay y Paraguay”, fueron sus palabras anticipando una llegada al país . Finalmente, se conocieron los detalles de su presentación en Buenos Aires.

A tres años de su última visita, el ícono musical latinoamericano llegará con un un espectáculo que ya recorrió importantes escenarios internacionales con localidades agotadas. El tour por Sudamérica comenzará el 7 de abril en Montevideo, continuará el 10 de abril en Asunción y tendrá su momento en la Argentina, el 18 de abril en el Campo Argentino de Polo.

La preventa exclusiva será desde el lunes a las 12 horas a través de la plataforma de All Access. Una vez terminada la preventa, se habilitará la venta de entradas para el público en general.

image

De esta manera, a menos de dos meses del show, ya genera expectativa una nueva visita a la Argentina por parte de Ricky Martin.

Quién es Max, el supuesto novio ucraniano al que Ricky Martin le habría pedido matrimonio

Ricky Martin vuelve a estar en el centro de la escena, esta vez no por su carrera artística sino por su vida amorosa. Tras su mediática y, según se informó, cordial separación de Jwan Yosef en julio de 2023, el cantante puertorriqueño estaría nuevamente de novio. Y no sólo eso: hay versiones que aseguran que ya habría dado el siguiente paso con su nuevo amor, el joven ucraniano Max Barz.

La noticia tomó fuerza en los últimos días luego de que el programa Intrusos (América) compartiera imágenes del ciclo español Fiesta, donde se habló de un supuesto compromiso entre Ricky y Max. Según se detalló, el artista le habría propuesto matrimonio a su pareja en un exclusivo hotel de París, en lo que habría sido un gesto romántico digno de una película. Aunque no hubo confirmación oficial del entorno del cantante, el rumor fue replicado por distintos medios europeos.

image

Max Barz, de 25 años, es oriundo de Ucrania y su nombre comenzó a sonar con fuerza desde mediados de 2024. En redes sociales mantiene una presencia activa, principalmente en la plataforma OnlyFans, donde genera contenido para adultos y tiene una base considerable de seguidores. Su estética fitness, sus publicaciones cuidadosamente curadas y su historia personal lo convirtieron rápidamente en figura de interés para los fans del artista.

Si bien Ricky Martin no confirmó públicamente la relación, tampoco la desmintió. La primera aparición oficial de la pareja habría sido en septiembre de 2024 durante una gala en Miami, donde posaron juntos ante las cámaras. Las imágenes fueron publicadas por la revista ¡Hola!, consolidando lo que ya era un fuerte rumor en redes: el vínculo entre ambos es mucho más que una amistad pasajera.

Lo cierto es que Ricky Martin, a sus 52 años, continúa generando interés y simpatía. Su vida sentimental ha estado bajo el foco desde hace décadas, pero esta vez la historia se narra en un nuevo escenario, con una pareja más joven y en un contexto completamente distinto. Si bien aún no hay declaraciones oficiales, las versiones sobre una boda inminente ya circulan con fuerza.