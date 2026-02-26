Filtran el nombre del ganador de MasterChef Celebrity

El reality que conduce Wanda Nara atraviesa etapas finales de competencia. Dos figuras muy queridas se batirán el premio mayor.

MasterChef Celebrity es un éxito en la pantalla de Telefe y la gran final está cada vez más cerca. Solo uno de los 10 participantes que siguen en carrera para alzarse con el título mayor será el ganador y en las redes sociales especulan con quién podría ser.

Maxi López fue señalado como el campeón de esta edición desde el comienzo del reality. Sin embargo, según trascendió, no sería el ganador. Dos conocidos influencers pelearían el titulo más importante del certamen de cocinas.

Así lo filtraron en Intrusos (América) donde la panelista Paula Varela deslizó que la producción grabó dos finales y que el día de la emisión de la final saldrá al aire la decisión del jurado. Ahora bien, quiénes son los dos finalistas.

Varela se la jugó y aseguró que el ganador de la edición actual estará entre Sofia “La Reini” Gonet y el influencer Ian Lucas.

Ian Lucas o La Reini

La final se grabó el pasado 20 de febrero, pero como suele hacer Telefe desde hace años, se graban dos finales en la que ambos tienen que festejar el titulo. El día de la final, la producción pondrá al aire al verdadero ganador tal como ocurrió en finales anteriores como la de Mica Viciconte y Tomás Fonzi.

“Da un poco de vergüenza festejar demasiado si después vas a perder”, coincidieron los analistas del espectáculo.

Ahora bien, mientras la decisión será del jurado, muchos sostienen que La Reini se consagrará campeona de esta edición. “Es muy amiga de Wanda Nara”, argumentaron.