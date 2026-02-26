Tras el incendio, Caviahue reinaugura la Escuela 164 completamente nueva

El incendio, ocurrido el 23 de junio de 2024, afectó principalmente la estructura superior del edificio. Además, suma su primera Escuela Infantil.

Este viernes, la comunidad de Caviahue asistirá a la reinauguración de la escuela primaria 164, tras la obra que ejecutó el gobierno de la Provincia luego del incendio ocurrido el 23 de junio de 2024, que afectó principalmente la estructura superior del edificio. Desde entonces, la comunidad educativa sostuvo el dictado de clases en instalaciones alternativas, mientras se avanzaba con la remodelación y ampliación integral del establecimiento.

La ministra de Educación, Soledad Martínez , destacó que “la semana termina con la inauguración de la Escuela 164 de Caviahue, que fue la escuela siniestrada que se quemó en el año 2024, y con la inauguración de la primera escuela infantil que también va a tener su asiento de funciones en la localidad de Caviahue”. Subrayó que este avance “convierte a una ciudad que tenía un solo edificio para tres niveles en una localidad que ahora tiene su propio edificio para cada uno de los niveles ”.

Las obras en la Escuela 164 contemplaron la ampliación de superficie, tareas de remodelación integral y trabajos de demolición parcial y total en los sectores afectados por el incendio, con el objetivo de garantizar condiciones edilicias seguras y adecuadas para el desarrollo de las actividades escolares.

Cabe recordar que en el mismo edificio siniestrado funcionaba el CPEM 74, que ya cuenta con su propio edificio inaugurado en mayo de 2025, lo que permitió independizar el funcionamiento del nivel secundario.

Por su parte, el nivel Inicial, que también compartía las instalaciones originales, se constituye ahora como la Escuela Infantil Rural N° 92, con edificio propio en el mismo predio, fortaleciendo la identidad y organización del nivel.

"De esta manera, Caviahue pasa de contar con un único edificio que albergaba primaria, secundaria e inicial, a disponer de infraestructura diferenciada para cada nivel educativo, dando respuesta a una demanda histórica de la comunidad y consolidando mejores condiciones para enseñar y aprender", destacó el Ejecutivo.