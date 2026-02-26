Alerta amarilla por tormentas: advierten por lluvias intensas y fuertes ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias para varias provincias por tormentas fuertes, posible caída de granizo y ráfagas fuertes.

Se esperan tormentas en la zona centro del país.

El centro-oeste del país se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas , con pronóstico de lluvias fuertes, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo . El aviso fue emitido este jueves a primera hora por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según el reporte oficial difundido, las áreas más comprometidas se ubican en sectores de Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan y La Rioja . El fenómeno afectaría tanto a grandes centros urbanos como a zonas rurales, con eventos que podrían desarrollarse de manera intermitente a lo largo de la jornada.

Desde el organismo nacional explicaron que la categoría amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. En este caso, se prevén tormentas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

Además, no se descarta la presencia de ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora, intensa actividad eléctrica y caída ocasional de granizo. En algunos sectores, los acumulados de precipitación podrían ser significativos, especialmente en áreas donde las tormentas se regeneren o permanezcan estacionarias durante varias horas.

Alerta amarilla por tormentas 26-02-2026

Zonas bajo seguimiento

El SMN advirtió que solo el centro-oeste del país presentará inestabilidad, dado que otras regiones permanecen sin alertas vigentes. El organismo mantiene un monitoreo constante de la evolución de los sistemas de tormenta y no descarta actualizaciones en caso de que las condiciones se intensifiquen.

Ante la vigencia de las alertas, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad, asegurar objetos que puedan volarse, cerrar aberturas y no refugiarse bajo árboles o estructuras inestables durante tormentas eléctricas.

Además, se aconseja circular con precaución en rutas y caminos ante la posibilidad de reducción de visibilidad y condiciones adversas, y seguir las indicaciones de las autoridades locales de protección civil.

lluvia

También tener en cuenta:

No sacar la basura y retirar objetos que puedan obstruir el escurrimiento del agua.

Evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.

No refugiarse bajo árboles o postes de electricidad.

Evitar circular por calles o rutas anegadas.

Permanecer en construcciones cerradas, como viviendas, escuelas o edificios públicos.

Preparar una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono celular.

También se aconseja prestar especial atención en zonas rurales, donde las ráfagas y la caída de granizo podrían generar daños en cultivos o infraestructura.

Inestabilidad persistente

El pronóstico extendido indica que la inestabilidad podría continuar en parte del centro del país durante las próximas jornadas, con mejoramientos temporarios y nuevos pulsos de tormenta. La dinámica atmosférica responde al ingreso de aire cálido y húmedo en superficie, combinado con el avance de perturbaciones en niveles medios y altos de la atmósfera.

En ese contexto, el SMN reiteró la importancia de consultar periódicamente el sistema de alertas tempranas, que se actualiza varias veces al día y permite anticipar situaciones potencialmente adversas.

Por el momento, la advertencia se mantiene en nivel amarillo, aunque las autoridades no descartan modificaciones si las condiciones meteorológicas así lo requieren. El seguimiento continuará en tiempo real y cualquier cambio será comunicado a través de los canales oficiales.