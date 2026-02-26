Hay demoras y reprogramaciones de vuelos por el paro de controladores: qué días habrá medidas

El gremio Atepsa lanzó una nueva medida de fuerza que se extenderá durante varios días. El cronograma de horarios de la interrupción de vuelos.

Este jueves comenzó el paro de controladores aéreos que había sido anunciado el sábado pasado. La medida fue definida como " legítima acción sindical" y responde a la falta de acuerdo en la negociación con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) , luego del vencimiento de la prórroga de la conciliación obligatoria .

La medida que se inicia este jueves por la tarde, se prolongará hasta el lunes 2 de marzo , en el marco de un conflicto por reclamos salariales y condiciones de trabajo.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) anunció cuál será el cronograma de paros que comenzará a partir de hoy y afectará los despegues en todos los aeropuertos del país durante casi toda la semana.

De igual manera, desde el gremio aclararon que quedarán exceptuadas todas las operaciones que se declaren en emergencia, así como los vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales o aquellos vinculados a tareas de búsqueda y salvamento.

controladores aereos atepsa

Cómo será el cronograma de vuelos los próximos días

La autorización para el despegue de aeronaves, sin afectar operaciones ya en curso. Serán varios días que, previsiblemente, haya demoras o reprogramaciones para algunos vuelos.

Según Atepsa, ya pasaron alrededor de 20 días desde que finalizó la conciliación sin avances en la negociación. En ese contexto, los controladores sostienen que agotaron las instancias de diálogo y resolvieron retomar el plan de lucha.

El cronograma comenzará el jueves entre las 15 y las 18. El viernes 27 la protesta se trasladará a la franja de 19 a 22. El sábado se aplicará de 13 a 16, mientras que el domingo 1° de marzo será de 9 a 12. Finalmente, el lunes 2 la restricción operará entre las 5 y las 8 de la mañana.

paro vuelos El nuevo paro afectará a vuelos nacionales e internacionales.

Durante los horarios que dure el paro no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo y se suspenderán actividades administrativas no críticas. La acción sindical excluye cualquier tarea que pudiera afectar operaciones ya iniciadas, como el mantenimiento en equipos en uso y la mensajería de NOTAM y comunicaciones.

Esta decisión se tomó luego de que expirara el período de conciliación obligatoria, que había finalizado hace veinte días sin que se alcanzara un entendimiento entre las partes.

Cuál es el reclamo de los controladores aéreos

La disputa no se limita únicamente al porcentaje de aumento. Los controladores aéreos también exigen mejoras en las condiciones laborales y en la infraestructura de seguridad aeronáutica. El gremio sostiene que la falta de inversión y la sobrecarga de tareas atentan contra la eficiencia del servicio.

Esta postura choca de frente con la política de ajuste y reducción de gastos que impulsa la administración central en las empresas públicas y organismos descentralizados.

Las medidas de fuerza se suman a otra semana difícil para los viajeros, a raíz del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), al que se plegaron los gremios aeronáuticos en rechazo a la reforma laboral. El cese de actividades llevó a las aerolíneas a modificar itinerarios, generar cancelaciones y reprogramaciones, con un estimado de más de 65.000 pasajeros afectados.