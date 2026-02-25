Astrología: estos son los tres signos que empezarán a atravesar su mejor etapa

Un cambio de energía sacude la rutina y activa decisiones postergadas. Quiénes son los favoritos del momento.

La astrología dice que esta semana estos tres signos del zodíaco conectan con una energía especial, ideal para llevar adelante cambios y concluir proyectos.

Determinados períodos del año concentran movimientos energéticos que, según la astrología , influyen de manera directa en el ánimo y en la toma de decisiones . En estos días se percibe un clima de renovación que impulsa a revisar objetivos personales, laborales y afectivos.

Para tres signos del zodíaco , este escenario marca el inicio de una etapa particularmente favorable, con oportunidades para concretar cambios y avanzar en proyectos postergados: c ambiar de trabajo, empezar terapia, retomar el gimnasio, volver a estudiar, cortar con un vínculo que ya no suma.

La astrología describe este fenómeno como un giro energético. Después de semanas de cansancio emocional y mental, el clima comienza a abrirse. No es magia ni destino escrito, sino un contexto simbólico que refleja un estado colectivo. Las personas sienten menos resistencia al cambio y más curiosidad por lo nuevo.

Por eso, en redes sociales y conversaciones cotidianas, aparece una frase que se repite: “No sé qué me pasa, pero necesito moverme”. No es casual. Es el clima de época.

Astrología: por qué algunos signos se benefician más

En cada movimiento astrológico hay signos que conectan mejor con la energía disponible. No significa que el resto no tenga oportunidades, sino que a algunos les resulta más natural aprovecharlas.

En este caso, Aries, Virgo y Sagitario destacan porque sus características coinciden con lo que la semana propone: acción, orden y expansión.

Astrología. signos del zodíaco

Aries: el coraje vuelve

Aries atraviesa un momento de activación. Lo que antes parecía difícil ahora se siente posible. La energía le devuelve la confianza y el impulso. Muchas personas de este signo pueden notar que toman decisiones que venían postergando: hablar con un jefe, lanzar un proyecto, cambiar de rumbo o decir lo que sienten.

En el trabajo, aparecen propuestas o desafíos. No todos serán ideales, pero sí necesarios para crecer. El consejo es no rechazar por miedo.

En lo emocional, Aries entra en una etapa de sinceridad. Puede incomodar, pero también generar alivio. Decir lo que uno quiere no siempre es cómodo, pero sí liberador.

El riesgo: la impulsividad. La clave será actuar con estrategia. No todo debe resolverse en un solo día.

Virgo: orden, foco y resultados concretos

Virgo vive una de sus mejores semanas en meses. La claridad mental vuelve y eso genera sensación de control. Proyectos que estaban trabados empiezan a avanzar. Trámites, estudios, decisiones prácticas: todo fluye mejor.

Este momento también impacta en la autoestima. Virgo suele exigirse demasiado y pocas veces celebra sus logros. Ahora puede empezar a reconocer su propio valor.

En lo emocional, hay cierres. No desde el drama, sino desde la calma. Entender que algo terminó no significa fracaso, sino evolución.

El consejo para Virgo es confiar en la intuición. No todo se puede planificar.

Sagitario.jpeg

Sagitario: expansión, optimismo y nuevas experiencias

Sagitario recibe una dosis extra de entusiasmo. Después de una etapa de dudas, vuelve el deseo de explorar. Puede manifestarse en viajes, cursos, proyectos creativos o nuevas amistades.

También es un momento fuerte en lo social. Invitaciones, encuentros y conexiones inesperadas pueden abrir puertas.

En el amor, Sagitario puede sentirse más abierto. No necesariamente para compromisos, sino para experiencias genuinas.

El desafío será no dispersarse. Tener muchas opciones no significa hacer todo al mismo tiempo.

Cómo aprovechar esta energía, aunque no seas de estos signos

La clave no es el signo, sino la actitud. Todos pueden usar este clima para avanzar.

-Primero, identificar qué área de la vida está pidiendo cambio. Puede ser el trabajo, la salud, la rutina o los vínculos.

-Segundo, dar un paso pequeño. No hace falta una revolución. A veces, enviar un mail, retomar un hábito o decir que sí a una invitación marca el inicio.

-Tercero, aceptar la incomodidad. Cambiar siempre genera miedo. Eso no significa que sea un error.

-Cuarto, rodearse de personas que inspiren. La energía colectiva se contagia.