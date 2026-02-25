Más de 100 mil estudiantes volvieron a las aulas y Neuquén puso en marcha el ciclo lectivo 2026

Las calles capitalinas se vieron de nuevo complicadas en los horarios de ingreso y egreso. Niños y niñas felices con la vuelta al cole.

Más de 100 mil estudiantes de los niveles Primario y Especial comenzaron este miércoles el ciclo lectivo del período marzo-diciembre. Las clases arrancaron sin medidas de fuerza por segundo año consecutivo. Las calles capitalinas volvieron a estar complicadas en los horarios de ingreso y salida.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que en este 2026 el regreso a las aulas neuquinas "se destacó no solo por la intervención en más de un centenar de edificios escolares sino por mejoras que alcanzan a 85.000 metros cuadrados de nuevas construcciones". Este tipo de acciones aseguraron que tendrán continuidad durante todo el año.

Mientras la ministra de Educación Soledad Martínez participó de actos de apertura en Zapala, la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Glenda Temi, estuvo en escuelas de Plottier y otros representantes del ministerio y del CPE se hicieron presentes en establecimientos de las diferentes regiones de la provincia.

Inicio del ciclo lectivo (21) Claudio Espinoza

En la apertura de un nuevo ciclo lectivo, equipos directivos de las instituciones en las que se hicieron trabajos de mantenimiento integral expresaron su agradecimiento por volver a clases en escuelas en condiciones.

Dentro de las intervenciones realizadas, desde el Ejecutivo contaron que incluyeron desde pintura interna y externa hasta mejora de ingresos y cercos perimetrales, renovación y mejora de patios, instalaciones, reparación de techos, readecuación y renovación de núcleos húmedos, entre otras.

Inicio del ciclo lectivo (15) Claudio Espinoza

Inauguración de escuelas

En la antesala del arranque escolar, el Gobierno provincial inauguró esta semana nuevos y renovados edificios de la primaria N° 360 de Centenario y del Centro de Formación Profesional N° 29 de la misma ciudad y sumó una escuela primaria más, la N° 369 de Senillosa.

En los próximos días se continuará con la inauguración de la ampliación y refacciones en la escuela N°164 de Caviahue -que sufrió un incendio-, la reinauguración de la EPET 8 y de las escuelas primarias 280 y la escuela 101 en Neuquén capital; así como la inauguración de la escuela primaria que se construyó en el barrio Nehuen Che de Junín de los Andes.

"Este nuevo ciclo lectivo encuentra a las escuelas con condiciones, renovadas a partir de un trabajo que no tuvo interrupción desde el inicio de la gestión; también se suma el acuerdo salarial 2026 con el gremio docente que culminó exitosamente en diciembre del año pasado con la actualización salarial por IPC para el año en curso", destacaron.

En este sentido también mencionaron el acuerdo de una compensación extraordinaria y el pago -con recursos provinciales- tanto del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) como del concepto de “Conectividad Nacional”.

Además el Ejecutivo aseguró que avanzó en la creación de nuevos cargos docentes para fortalecer las plantas funcionales y acompañar el crecimiento de la matrícula en distintos puntos de la provincia.

"De hecho, recientemente se aprobó la creación de 62 nuevos cargos docentes destinados a fortalecer los Equipos de Apoyo Pedagógico a las Trayectorias Socioeducativas (EAPTSE) en las escuelas primarias de la provincia, dando respuesta a una demanda histórica del nivel", enumeraron las autoridades.