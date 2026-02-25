La irónica respuesta de Joaquín Eguia tras las críticas por la camioneta en la que le robaron

El concejal libertario de Neuquén, Joaquín Eguia , respondió a las críticas que recibió en redes sociales por su patrimonio y por el uso de una camioneta de alta gama. Lo hizo con una publicación en la que buscó desmentir versiones que circularon tras denunciar un robo en el centro de la ciudad y en medio de una fuerte polémica digital.

El mensaje fue difundido este miércoles a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una foto desde su auto Toyota Yaris y escribió: “ Buen día a todos desde mi SW4 de 100 palos… Sigan hablando boludeces que, mientras tanto, en todo Neuquén te chorean. Abrazo grande!!! ”.

La publicación apuntó a responder las críticas luego de que, tal como le informó a LM Neuquén , fuera víctima de un robo en una camioneta Toyota SW4 que no es de su propiedad, sino de su padre , el periodista Carlos Eguia.

En su descargo, el concejal explicó que su vehículo personal es un Toyota Yaris y que la confusión se generó a partir de la denuncia pública del robo sufrido el martes, cuando delincuentes inhibieron la alarma de la camioneta estacionada en pleno centro neuquino. A partir de ese hecho, comenzaron a circular cuestionamientos sobre su patrimonio y el origen de los fondos para adquirir una camioneta valuada en decenas de miles de dólares.

Joaquin Eguia Instagram (1)

Críticas y cuestionamientos en redes

La polémica se amplificó con una serie de comentarios en redes sociales que pusieron en duda la capacidad económica del concejal para adquirir una camioneta de alta gama con pocos años en la política. Entre los mensajes, algunos usuarios señalaron: “Mi amor, hace como un año que está en política y ya tiene semejante camioneta? Pónganlo de ministro de Economía ya”; “Que lleva 2 años en política y una SW4 que vale 70 millones aprox?… qué generosa que es la provincia”; y “¿Cómo compró la SW4 de 100.000 dólares y un concejal que gana $2.000.000?”.

Otros comentarios también apuntaron a cuestionar el origen de los fondos y la relación entre ingresos y patrimonio. “Rinoscopía al concejal y podríamos averiguar patrimonio… 2 años de trabajo y esa camioneta… los números no cierran”; “75.000 dólares la SW4, ¿se preguntaron cuánto tienen que laburar los trabajadores que no son políticos para poder tener una?”; y “De paso que investiguen sobre la compra de su camioneta, de dónde salieron los fondos, seguramente saldrá a la luz la corrupción”, fueron algunos de los mensajes que circularon en plataformas digitales.

En ese contexto, Eguia decidió responder públicamente y aclarar que no es propietario de la camioneta Toyota SW4, sino de un automóvil de menor valor, en un intento por desactivar las acusaciones que surgieron tras el hecho de inseguridad.

El robo en pleno centro de Neuquén

El episodio que dio origen a la polémica ocurrió el martes, cuando el concejal denunció haber sido víctima de un robo mediante la inhibición de la alarma del vehículo en el centro de la capital neuquina. Según relató, el hecho ocurrió cerca de las 13, sobre calle San Martín al 90, frente a la Farmacia del Pueblo.

De acuerdo con su testimonio, los delincuentes lograron acceder a la camioneta en cuestión de minutos y sustrajeron un iPad que utiliza diariamente para sus tareas en el Concejo Deliberante. “Es lo que uso todos los días para editar videos, para el Concejo, para escribir, para todo”, explicó en diálogo con LM Neuquén.

robo eguia 1

Eguia aseguró que no se trató de un caso aislado y que, al realizar la denuncia en la Comisaría Primera, le informaron que se habían registrado varios hechos similares durante la jornada. “Me preguntaron si era la víctima del jardín, el del Coto o el del Carrefour. Les dije que no, que me acababan de inhibir la camioneta en el centro de Neuquén. Fue la sexta inhibición del día”, señaló.

El concejal también relató que el robo ocurrió en un lapso muy breve, cuando se ausentó del vehículo para buscar comida. “No estuve una hora ni nada. Cinco minutos y me robaron”, indicó.