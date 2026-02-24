Se le metieron en el patio a robar: "Salí porque te voy a cagar a tiros"

Sucedió este martes en plena madrugada. Vecinos denuncian que están "cansados de vivir en alerta".

La ola de robos crece en Neuquén y alrededores; todos los días se conocen nuevos hechos de inseguridad que indignan y atemorizan a los vecinos. En esta ocasión, un comerciante de la ciudad de Centenario vivió momentos de tensión durante la madrugada del martes cuando sorprendió a un hombre dentro del patio de su casa .

El hecho ocurrió alrededor de las 6.15 en un domicilio del barrio Sarmiento, en inmediaciones de la EPET n.° 2 , y quedó registrado por las cámaras de seguridad. Según denunció la familia, en una publicación en redes sociales, el sospechoso habría ingresado dos veces durante la misma noche con aparentes intenciones de robo.

En un primer momento, el sujeto pasó caminando por el frente y minutos después volvió para ingresar al patio . Los ladridos del perro de la casa alertaron al propietario , quien salió y comenzó a gritarle desde una ventana y luego desde la puerta para obligarlo a retirarse.

“Otra vez, hijo de pu..., salí, te voy a cagar a tiros”, emitió el dueño desde el interior del inmueble. “Otra vez, hijo de pu..., salí, te voy a cagar a tiros”, emitió el dueño desde el interior del inmueble.

Descubierto y amenazado, el intruso huyó rápidamente, saltando una reja y dándose a la fuga.

Tierra de nadie

Según relataron los damnificados, no se trata de un hecho aislado. El vecino, que además es comerciante de la ciudad, aseguró haber sufrido varios intentos de robo y amenazas en los últimos meses por parte de personas que deambulan por la zona de las calles Costa Rica y Coronel Villegas, cerca del establecimiento educativo.

“Esta madrugada nuevamente intentaron entrar a robar nuestro local y casa en Centenario. Estamos cansados de vivir en alerta. Centenario parece tierra de nadie”, relató Pablo Navas. “Esta madrugada nuevamente intentaron entrar a robar nuestro local y casa en Centenario. Estamos cansados de vivir en alerta. Centenario parece tierra de nadie”, relató Pablo Navas.

El hombre publicó el puesto en su cuenta de Facebook, adjuntando el video del hecho y alertando a toda la población. Además de la advertencia, brindó detalles de cómo sería el sujeto que ingresó al domicilio: “anda en grupo, está medio rengo y es alto”, por lo que pidió a otros vecinos extremar cuidados y compartir la información para prevenir nuevos hechos.

Mayor presencia policial

El episodio volvió a encender la preocupación en la ciudad y particularmente en el barrio Sarmiento. Los vecinos aseguran que los intentos de robo se repiten durante la noche y la madrugada.

Ante esta situación, hicieron un pedido concreto a las autoridades: mayor presencia de la policía y controles preventivos en una zona residencial y comercial en la que, remarcan, se vienen registrando hechos similares en las últimas semanas.