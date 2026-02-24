Su marido insultó al VAR en un partido pero pensó que era para ella y lo apuñaló

El penal anulado provocó la furia de un hombre, pero un malentendido desató un feroz ataque. Tuvo que ser llevado al hospital de urgencia.

El hombre fue sorprendido mientras miraba el partido de fútbol en su casa. Foto: ilustrativa.

Un violento episodio se registró cuando un hombre se encontraba viendo un partido de fútbol en su casa. Su mujer pensó que los insultos frente al televisor iban hacia ella, y lo atacó.

El violento episodio ocurrió en Italia durante el partido entre Atalanta y Napoli, que terminó 2 a 1 a favor del equipo de Bérgamo. En ese momento, el hombre comenzó a lanzar insultos contra el árbitro, el VAR y la transmisión por la invalidación del cobro. Sin embargo, su esposa de 35 años interpretó que las palabras iban dirigidas hacia ella.

La discusión escaló en cuestión de segundos. “ Andate o te apuñalo ”, le gritó la mujer, según trascendió. Según informaron medios italianos, ante la negativa del hombre , la mujer decidió arrojarle unas tijeras y luego tomó varios cuchillos de cocina. Hubo un intento fallido y al siguiente, logró herirlo en el costado.

A pesar de la lesión y la pérdida de sangre, la víctima del ataque logró comunicarse con los servicios de emergencia. Durante el llamado, la agresora continuó lanzando objetos cortantes, uno de los cuales quedó incrustado en la pared del domicilio.

ambulancia italia

La policía local acudió al lugar y la mujer fue detenida por violencia doméstica, lesiones agravadas y tenencia ilegal de armas blancas. En su bolso encontraron otras tres armas blancas, entre ellas un abridor de ostras.

En tanto, el hombre de unos 40 años fue trasladado de urgencia a un hospital. Fuentes oficiales confirmaron que no corre riesgo de vida.

Un hombre se descompensó en un partido de fútbol y murió frente a sus amigos

Un fatal episodio ocurrió durante un encuentro de amigos el pasado fin de semana largo. Un hombre se descompensó mientras jugaba un partido de futbol y murió delante de sus amigos. La víctima, de 62 años, se desplomó repentinamente en medio de la cancha.

El dramático episodio ocurrió durante la noche de este martes en Jesús María, Córdoba. Un grupo de amigos había organizado este partido de fútbol para cerrar el fin de largo de Carnaval.

partido de futbol muerte

Sin embargo, lo que pretendía ser un encuentro de dispersión, terminó convirtiéndose en tragedia. El personal médico de emergencias que atendió al hombre confirmó que el jugador amateur sufrió un paro cardiorrespiratorio.

Según revelaron medios locales, la víctima se desplomó repentinamente en el predio de canchas de césped sintético, frente a sus compañeros. Inmediatamente, solicitaron asistencia médica y los profesionales intentaron reanimarlo mediante maniobras de RCP, sin éxito. Finalmente, el hombre fue declarado fallecido en el lugar debido a un paro cardiorrespiratorio.

De acuerdo con la información publicada por el portal cordobés El Doce, la Policía llegó mientras el equipo médico estaba asistiendo a la víctima y, tras constatarse la muerte, inició las actuaciones correspondientes.