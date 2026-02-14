Con dos grandes polémicas, Racing le ganó a Banfield

La Academia respira en el Torneo Apertura con dos victorias al hilo, tras haber tenido un mal comienzo con tres derrotas consecutivas.

Racing manejó mejor el partido y se quedó con un triunfo por 2-0 ante Banfield , en un encuentro correspondiente a la quinta fecha de la Zona B del Torneo Apertura, llevado a cabo esta tarde en el estadio Florencio Sola. El encuentro tuvo dos grandes polémicas, con un gol anulado para el Taladro y el penal sancionado a favor de la Academia.

Los goles para los de Avellaneda los convirtieron Marco Di Cesare , a los 27 minutos y Adrián “Maravilla” Martínez , a los 46’, ambos en el primer tiempo.

Con este resultado, el elenco dirigido por Gustavo Costas volvió a sumar un importante triunfo luego de un arranque de certamen en el que cosechó tres derrotas de manera consecutiva y generó dudas en el esquema del entrenador.

Ahora, el cuadro albiceleste se prepara visitar La Bombonera y medirse ante Boca, el próximo viernes desde las 20:00 por la sexta jornada del Torneo Apertura.

Así fue la victoria de Racing sobre Banfield

El primer gol del partido era convertido por el Taladro, con un remate potente desde fuera del área ejecutado por Ignacio Pais. Sin embargo, el VAR junto al árbitro decidieron anularlo por un offside de Danilo Arboleda, quien obstruía la visión del arquero Facundo Cambeses.

LA POLÉMICA QUE PIDIÓ TODO EL TALADRO. Nacho Pais le rompió el arco a Facu Cambeses con un fierrazo desde afuera del área y marcó el 1-0 de Banfield ante Racing, pero todo fue anulado por OFFSIDE de Arboleda... ¿Estuvo bien sancionado?

En el peor momento de Racing en el partido, superado y sin claridad en ataque, apareció el defensor Marco Di Cesare para capturar un rebote tras la tajada de Facundo Sanguinetti y, de media vuelta, abrió el marcador para la visita.

En los últimos instantes de la primera mitad, el árbitro Pablo Dóvalo observó una mano dentro del área de un futbolista del “Taladro” y sancionó la pena máxima para la Academia. El encargado de ejecutar el remate fue Adrián Martínez, quien amplió la diferencia con un disparo potente.

PENAL PARA RACING



Por una mano en el área de Banfield, Pablo Dóvalo cobró la pena máxima a favor de la Academia.



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 14, 2026

De esta manera, el conjunto visitante se fue al descanso con la tranquilidad de la victoria parcial en el resultado al descanso y ajustó lo necesario en el entretiempo para sostener la diferencia en el mismo.

El complemento se desarrolló sin demasiados sobresaltos para Racing, en contraste con lo ocurrido de la primera mitad, y los comandados por Gustavo Costas volvieron a sonreír en el campeonato local tras el triunfo por 2-1 ante Argentinos Juniors en la pasada jornada.

Síntesis de Banfield - Racing por la quinta fecha del Torneo Apertura

Torneo Apertura 2026.

Zona B - Fecha 5.

Banfield 0 – 2 Racing.

Estadio: Florencio Sola.

Florencio Sola. Árbitro: Pablo Dóvalo.

Pablo Dóvalo. VAR: Lucas Novelli.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Ignacio Abraham, Sergio Vittor, Danilo Arboleda; Santiago López, Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lautaro Gómez; Lisandro Piñero, Tiziano Perrotta, Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.

Racing: Facundo Cambeses; Gabriel Rojas, Marcos Rojo, Marco Di Cesare, Ezequiel Cannavo; Matko Miljevic, Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez; Tomas Conechny, Adrián Martínez, Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

Gol en el primer tiempo: 27m. Marco Di Cesare (R); 46m. Adrián Martínez (R).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Bruno Zuculini por Baltasar Rodríguez (R); 15m. David Zalazar por Tiziano Perrotta (B); 15m. Bruno Sepúlveda por Lisandro Piñero (B); 19m. Matias Zaracho por Tomas Conechny (R); 19m. Valentín Carboni por Matko Miljevic (R); 32m. Neyder Moreno por Lautaro Villegas (B); 32m. Rodrigo Auzmendi por Mauro Méndez (B); 32m. Tomas Adoryan por Lautaro Gómez (B); 33m. Franco Pardo por Marcos Rojo (R); 42m. Adrián Fernández por Santiago Solari (R).