AFA confirmó las sanciones a Racing por el partido contra Rosario Central.

Las últimas horas para el mundo Racing estuvieron plagadas de malas noticias, en el cierre de un semestre para el olvido. Anoche, la Academia se despidió por adelantado de la Copa Sudamericana al empatar con Caracas en el Cilindro de Avellaneda y, ahora, recibió un nuevo revés en el plano local.

El Tribunal de Disciplina de la AFA publicó su nuevo boletín, en el que detalla las sanciones del polémico partido con Rosario Central por los cuartos de final del Torneo Apertura . Maravilla Martínez , que este jueves volvió al gol pero después se perdió de manera increíble el tanto que mantenía con vida a su equipo en el certamen continental, recibió una suspensión de dos partidos, efectiva en la próxima competencia nacional, por la tarjeta roja que le sacó Darío Herrera en el segundo tiempo del encuentro tras un cruce con Emanuel Coronel.

Marco Di Césare, que fue expulsado por doble amarilla, no podrá jugar un partido, mientras que la peor sanción se la llevó Gonzalo Costas, hijo de Gustavo y ayudante de campo del equipo: recibió una suspensión de ocho partidos por los insultos que le profirió al árbitro ("corrupto hijo de p*).

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Ya sin competencia internacional, tras quedar eliminado sorprendentemente de la Sudamericana en fase de grupos, Racing se enfocará durante el segundo semestre en el Torneo Clausura, buscando mejorar la imagen del Apertura, y en la Copa Argentina. Ese partido con Central, que marcó la eliminación de la Academia en cuartos de final, derivó en las explosivas declaraciones del presidente Diego Milito contra la AFA, asegurando que "se sentía robado" tras un partido "vergonzoso" y que "el fútbol argentino estaba roto y no daba para más".

La insólita eliminación de Racing de la Copa Sudamericana

Racing empató 2-2 ante Caracas por Copa Sudamericana y se quedó sin chances de clasificar a la siguiente instancia del torneo continental. El partido estuvo cargado de jugadas insólitas, desde un penal polémico a favor de la Academia, hasta un grosero gol errado por Maravilla Martínez. El equipo de Gustavo Costas enfrentará en la última jornada a Independiente Petrolero, ya sin chances de superar a ninguno de los dos equipos que tiene por encima en el grupo E.

El comienzo de partido no podría haber sido peor para Racing: la visita sorprendió al ponerse en ventaja antes del primer minuto de juego, con un desborde por izquierda del enganche Michael Covea, cuyo centro atrás fue empujado contra su propio arco por el lateral Gabriel Rojas, cuyo intento de despeje terminó al fondo de la red. El local igualó solo tres minutos más tarde, con un centro desde la izquierda que cruzó toda el área hasta llegarle al carrilero Gastón Martirena, con un disparo bajo que pasó entre las piernas del arquero Frankarlos Benítez antes de cruzar la red.

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A los 35 minutos de la primera parte llegó la gran polémica: luego de una pelota profunda por derecha, a la que Martirena llegó barriendo sobre la línea de fondo, la pelota pega en la mano del defensor Luis Mago. Tras el análisis del VAR, el árbitro Jhon Ospina decidió marcar penal, aunque en la imagen se observa claramente que el jugador tiene el brazo apoyado por la barrida y la pelota le pega en la axila. La pena máxima fue ejecutada por Maravilla Martínez, que remató con excelencia para poner la pelota en el ángulo derecho de Benítez y marcar el 2-1.

A pesar de contar con grandes intervenciones a lo largo del partido, Tagliamonte falló al controlar un cabezazo, que picó tres veces en el travesaño ante la falla del arquero, y le quedó a Gudiño que puso el 2-2. Racing, que reclamó un empujón en el gol de la visita, empezó a buscar con entusiasmo y acorraló a Caracas: a los 80 tuvo la más clara del partido en los pies de Maravilla Martínez, que quedó solo adelante del arco, pero tardó en acomodarse y permitió la recuperación de la defensa. Al final del encuentro, la Academia fue a buscar ya sin ideas y terminó enviando centros al área y rematando desde afuera, sin tener ninguna situación clara, tras el errado de su delantero insignia.