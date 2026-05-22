Neuquén RC y Marabunta juegan un clásico clave para el rugby zonal

Este sábado se verán las caras por las semifinales del Regional Patagónico, buscando la definición del certamen.

Como ya es habitual para el rugby de la zona, Neuquén RC y Marabunta se verán las caras en un clásico decisivo. Será por las semifinales del Regional Patagónico , donde el Azul recibirá este sábado a la Hormiga desde las 16.

Neuquén RC es el bicampeón defensor del certamen que reúne a los mejores equipos argentinos de primera ubicados al sur del Río Colorado y arrastra un prolongado invicto en el torneo. Al mismo tiempo, Marabunta es el único equipo de la zona que lo pudo derrotar el año pasado en la competencia de la URAV.

El azul ganó su zona y llega afilado, mientras que la Hormiga fue segundo por diferencia de puntos en el otro grupo y también ha mostrado solidez este año.

Por cómo llegan los dos, no son pocos los fanáticos del rugby que consideran este choque como una final anticipada.

SFP Neuquen Rugby Club vs Marabunta (20) Sebastián Fariña Petersen

Además, también se disputará el duelo de Intermedia a partir de las 14, como preámbulo del plato fuerte de la tarde.

En la otra semifinal, Bigornia de Rawson será local de Chenque de Comodoro Rivadavia. El anfitrión viene de ganarle y eliminar a Roca RC a principios de mes, victoria con la cual también le arrebató el "1" de su zona a Marabunta porque logró el punto bonus ofensivo que le faltaba en la última fecha de la fase clasificatoria.