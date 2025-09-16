El clima en Neuquén

Marabunta le ganó el clásico de visitante al Neuquén RC: las mejores fotos

El equipo cipoleño se impuso 26 a 20 sobre el Azul en una nueva edición del derby regional de primera división.

Sebastián Fariña Petersen

Por el torneo URAV- Lagos de rugby, Marabunta logró un triunfazo fuera de casa al ganarle el clásico a Neuquén RC por 26 a 20 el último sábado.

SFP Neuquen Rugby Club vs Marabunta (21)
SFP Neuquen Rugby Club vs Marabunta (1)
SFP Neuquen Rugby Club vs Marabunta (3)
SFP Neuquen Rugby Club vs Marabunta (4)
SFP Neuquen Rugby Club vs Marabunta (5)
SFP Neuquen Rugby Club vs Marabunta (6)
SFP Neuquen Rugby Club vs Marabunta (7)
SFP Neuquen Rugby Club vs Marabunta (8)
SFP Neuquen Rugby Club vs Marabunta (9)
SFP Neuquen Rugby Club vs Marabunta (10)
SFP Neuquen Rugby Club vs Marabunta (11)
SFP Neuquen Rugby Club vs Marabunta (12)
SFP Neuquen Rugby Club vs Marabunta (13)
SFP Neuquen Rugby Club vs Marabunta (14)
SFP Neuquen Rugby Club vs Marabunta (15)
SFP Neuquen Rugby Club vs Marabunta (16)
SFP Neuquen Rugby Club vs Marabunta (18)
SFP Neuquen Rugby Club vs Marabunta (19)
SFP Neuquen Rugby Club vs Marabunta (20)

