Sebastián Jeldres y su primer gol cargado de historia para el León

El neuquino cerró el marcador ante Costa Brava y le dio el pase a los cuartos de final al Deportivo Rincón, que enfrentará a Sportivo Belgrano en el primer cruce rumbo al ascenso a la B Nacional.

El Deportivo Rincón hizo historia tras derrotar a Costa Brava el fin de semana en Rincón de los Sauces. El duelo estaba cargado de historia, ya que aquel que ganara se metía por primera vez en los cuartos de final por el ascenso directo . El León fue más fuerte y con los goles de Ramón Villalba y el primero en la cuenta de Sebastián Jeldres , los neuquinos se metieron en playoffs. “La verdad es que fue un festejo doble, la gente y nosotros lo vivimos así. Para el equipo también fue muy especial ", sentenció Jeldres ante Línea Abierta de LU5.

Con la victoria por 2-1, el equipo también aseguró su clasificación a Copa Argentina , en lo que será su segunda participación en el torneo en el que se enfrentan equipos del Federal A, B Metro, Primera Nacional y Primera División. "Estos dos objetivos que cumplimos fueron los dos que nos plantearon los dirigentes , muy claros, cuando arrancamos la pretemporada el 2 de febrero”, explicó el artillero, repleto de orgullo: "Somos el representante que tiene la provincia”.

Para el delantero, los logros cosechados tienen un sabor especial, sobre todo teniendo en cuenta que es nacido y criado en Neuquén. “Para uno que es de acá es un sabor doble, uno quiere llevar el futbol de la región a los primeros planos. Entonces, haber conseguido las clasificaciones y meterse entre los ocho mejores del torneo, que es tan duro, es muy lindo ”, aseguró. El atacante afronta una temporada repleta de partidos, con mucho rodaje.

IMG_0490 El delantero rompió una racha de 21 partidos sin tantos.

Sin embargo, hasta ahora le venía siendo esquivo el gol, clave para un romperredes de su talla: tuvo que esperar 21 partidos para celebrar y la oportunidad llegó en el duelo más importante. "No se me venía dando esto de demostrar todo el trabajo que uno hace en la cancha. Muchas veces me eligieron figura del partido y no había hecho un gol, pero sí generando situaciones, asistiendo a los compañeros. Uno siempre quiere convertir”, comentó.

El jugador de 29 años arribó desde Villa Mitre, erigiéndose como uno de los grandes refuerzos que contrató el Depo a principios de año. De hecho, anteriormente había sido requerido por Cipolletti en varias oportunidades. “A veces me pasaba que definía una jugada, me la tapaba el arquero y yo decía 'no puedo tener tanta sal, no puede ser, no quiero entrar, otra vez lo mismo'”; soltó. Aún así, se mostró auspicioso: “El fin de semana me tocó, pude hacer un gol fundamental para el club y se abrió el arco también, pese a que tardó bastante”.

deportivo rincón costa brava Jeldres supo ser uno de los refuerzos estrella de Depor.

Jeldres, el delantero de goles importantes

En 2021, el neuquino vestía la camiseta del Deportivo Madryn y, en la final por el ascenso a la Primera Nacional, marcó el único tanto del compromiso a los 18 minutos. Así, los chubutenses derrotaron a Racing de Córdoba y lograron jugar su primera temporada en la segunda categoría del fútbol argentino. “Me tocó ascender, salir campeón y volver acá. El fin de semana se lo recordaba a los chicos como una experiencia, muchas veces a nosotros en esta categoría nos cuesta mucho”, repasó.

En la actualidad, curiosamente, su ex elenco está a pocos pasos de escalar a la Primera División: "Hoy uno lo ve peleando y le sacó cinco puntos al segundo. Uno mira para atrás y, cuando me tocó jugar ese torneo, era un momento complicado para mí. Mucho no quería seguir jugando a la pelota, pero me insistieron y seguí”, recordó el delantero. Cuatro años después, Jeldres le dio el gol de la tranquilidad a Rincón para ir camino a un hito sin precedentes.

“Si hay algo que me caracteriza, y me han enseñado muchos compañeros que he tenido a lo largo de mi carrera, es que siempre hay que trabajar, siempre hay que seguir insistiendo. Y bueno, Dios me puso en un lugar hermoso”; resaltó .El León disputa su segunda temporada en el Federal A y el acceso a la instancia de mata-mata representa un mojón: ocurre que en su primera campaña había quedado líder de manera transitoria en la Reválida y cayó en el primer cruce.

IMG_0517 Jeldres será parte de los playoff con el León.

Este 2025, y pese a las irregularidades, llegaron las alegrías. “Para la institución era muy importante, iba a quedar marcado si lo lográbamos. Fue todo el plantel el que logra el objetivo, y a veces a uno le toca figurar. Que quede mi nombre grabado ahí, con lo que significa en la historia del club, es increíble... No hay nada más lindo que eso”, esbozó.

Los directores técnicos que lo disfrutaron le brindaron plena confianza: Alejandro Abaurre, Duilio Botella y el "Profe” Pablo Castro lo consideraron como una pieza clave. “Ellos también evalúan un montón de cosas, saben lo que uno puede dar. Yo lo jodo mucho al Malu porque le digo 'de esos 7 u 8 goles que tenés, creo que 5 me lo debes a mí. Si no te hice dos o tres asistencias, me hicieron dos penales, que pateaste vos”, contó entre risas.

Cuándo vuelve a jugar Rincón en los cuartos de final

El León comenzará el próximo domingo con la llave de cuartos de final ante Sportivo Belgrano, el puntero de la Zona 2: la ida será en la Ciudad Deportiva y la vuelta en San Francisco, Córdoba. “Ahora estoy un poco más tranquilo; pudo entrar la pelota en el momento justo, cuando más lo necesitábamos, y eso a uno lo libera bastante. Queda pensar en el fin de semana, en el cruce que se nos viene, que va a ser durísimo”, concluyó.